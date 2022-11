Bonnie Tyler diz que não achava que sucesso iria tocar nas rádios

Foto: Douglas Fischer

A música é atemporal, prova disso é que uma canção de 1983 consegue ser um sucesso 39 anos após o lançamento e abraçar gerações, indo dos 17 aos 71 com a mesma facilidade do simples ato de piscar os olhos.

Foi exatamente em 1983, que a cantora galesa Gaynor Hopkins, popularmente conhecida como Bonnie Tyler, lançava aquele que seria um dos maiores hits de sua carreira, ‘Total Eclipse of the Heart’.

Naquele ano, os brasileiros conheciam os primeiros 22 governadores eleitos diretamente após o golpe de 1964, tinham o primeiro contato com Xuxa Meneghel como apresentadora, e descobriam também que a Taça Jules Rimet, conquistada pela Seleção Brasileira de Futebol na Copa de 1970 tinha sido roubada.

Nada disso impediu que Bonnie, com seu timbre rouco e potente fizesse um sucesso estrondoso no país, e deixasse marca suficiente para celebrar seus 50 anos de carreira com um show na capital baiana.

“Quando eu ouvi a música pela primeira vez eu amei, me fez chorar. Mas eu pensei que ninguém tocaria essa música porque originalmente ela tinha oito minutos. E todas as músicas na rádio tinham de 2 a 3 minutos, no final a música foi editada de 8 para 4:15, mas a música acabou sendo popular. Eu fiquei surpresa que se tornou um grande hit”.

Salvador foi uma das cidades escolhidas pela artista para a turnê inédita, que será apresentada no dia 27 de novembro, às 19h na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Em entrevista coletiva, a artista não escondeu a empolgação de visitar o país em um momento importante da carreira. Pela primeira vez em Salvador, Bonnie falou sobre o que o público deve esperar da apresentação.

“Eu tenho uma banda fantástica, que está comigo há mais de 30 anos, nós somos como uma família na estrada e estamos muito empolgados para fazer esse show. Estamos empolgados para fazer todos os shows, mas nunca fui a Salvador. (…) Eu não imaginava que conseguiria vender tantos shows. Estamos quase esgotados em alguns lugares, menos o Rio, que é enorme, mas estou gostando bastante. É bem mais legal do que eu imaginei que seria”, disse a artista, tropeçando um pouco na pronúncia do nome da capital baiana.

Sucesso no Brasil

Dois medidores que indicam o sucesso de um artista internacional no Brasil: ter uma música em novela e ter uma versão em português no ritmo do forró. Ambos os requisitos foram preenchidos com sucesso por Bonnie.

Em 1978, a artista galesa teve a faixa ‘It’s A Heartache’ como trilha sonora da novela ‘Te Contei?’, de Cassiano Gabus Mendes. A canção foi tema da personagem Luciana, vivida por Susana Vieira.

Já o segundo tópico foi preenchido a pouco tempo pela cantora. Em 2021, Bonnie ganhou uma versão em português e em forró da música ‘Total Eclipse of the Heart’ feita pela baiana de Alagoinhas, Solange Almeida. A ex-Aviões do Forró foi lembrada por Bonnie durante a coletiva. “Conheci ela no Altas Horas e ela cantou uma versão em português da minha música”.

A artista ainda consegue marcar um extra no bingo do sucesso no Brasil. Em 1987, a artista fez um dueto com o cantor Fábio Júnior na música ‘Sem Limites pra Sonhar’.

Atemporalidade da música e público diversificado

Ao ser questionada pelo iBahia sobre a diversidade em seu público, a artista se mostrou empolgada por atingir uma faixa etária extensa. Bonnie fala que costuma ver pessoas jovens e pessoas mais velhas que ela curtindo suas músicas.

“Você me traz duas das minhas músicas mais icônicas, ‘Total Eclipse of the Heart’ e ‘Holding Out for a Hero’, e as pessoas ainda amam essa música. É frequente as pessoas cantarem elas em reality shows, e eles são jovens. A plateia do meu show costuma ter um público jovem e pessoas que passam da minha idade. Eu comecei a cantar com 17 anos e agora você pode inverter o número para 71 e eu continuo amando cantar”.

Um dos grandes responsáveis por isso, além é claro da TV, é a internet. A cantora brinca que ainda está se adaptando as redes sociais, mas se considera bem adiantada no assunto, mesmo com a ajuda da equipe.

“Eu tenho uma equipe fantástica trabalhando nas minhas redes sociais. Estou no Facebook, Instagram, até no TikTok com os mais novos. É uma nova era”, conta.

