Botijão de gás explode e atinge ao menos 10 casas em Salvador

Foto: Rildo Araújo/TV Bahia

Uma explosão causada pelo vazamento de um botijão de gás atingiu ao menos 10 casas na madrugada desta quinta-feira (24) no bairro do Saboeiro, em Salvador. De acordo com informações da Defesa Civil, não há feridos.

O acidente aconteceu por volta das 3h30. Equipes da Codesal e do Corpo de Bombeiros estão no local para análise dos prejuízos das estruturas. Ao g1 bahia, o engenheiro da Codesal chamado José Carlos Queiroz Palma disse que a pressão do gás provocou o desabamento da laje do pavimento térreo. E que consequentemente a laje comprometeu seis imóveis no entorno.

Ainda não há informações sobre a causa do vazamento. Agentes da Transalvador organizam o trânsito no bairro, que apesar da destruição, não apresenta sinais de lentidão.

Foto: Divulgação / Codesal

