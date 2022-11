Boulevard Shopping Camaçari apresenta nova decoração natalina

Foto: Divulgação / Adeilson Carvalho

A magia do Natal toma conta do Boulevard Shopping Camaçari. Nova decoração foi apresentanda pelo Papai Noel, acompanhado da Noelete e sua trupe.

O desfile contou com neve artificial, confetes e muita alegria. Já que, o Boulevard aposta no “Natal Nevado” como tema central. A decoração, assinada pela Telma Calheira Ambiente Exclusivo, propõe apresentações festivas com o saxofonista Lucas Macedo, da Fanfarra Natalina, e de personagens temáticos, como a princesa Elsa e o boneco de neve Olaf.

Sorteio de carro e entrega de brinde

Foto: Divulgação / Adeilson Carvalho

Para este ano, a campanha “Natal Nevado” do Boulevard Shopping Camaçari fará o sorteio de um carro Novo Citroen C3 zero Km, além da entrega, na hora, de panetones Romanato de 400g.

Para isso, é preciso realizar R$ 300 em compras, no período de 6 de novembro a 31 de dezembro, nas lojas físicas e virtuais participantes (veja lista completa dos estabelecimentos no site do Boulevard), e realizar o cadastramento das notas fiscais no balcão de atendimento no piso L1, próximo à decoração. No mesmo local, será feita a entrega do brinde, limitada a duas unidades por CPF, enquanto durar o estoque.

Foto: Divulgação / Adeilson Carvalho

O procedimento de cadastramento e recebimento dos panetones poderá ser feito de segunda a sábado, das 9h às 21h, aos domingos e feriados, das 13h às 21h, com exceção do dia 25/12, quando o balcão estará fechado. A participação na promoção poderá ser feita até as 17h30 do dia 31 de dezembro.

O sorteio do Citroen C3 zero km ocorrerá no dia 3 de janeiro de 2013, às 15h, na praça central do shopping. O evento será aberto ao público. Mais informações sobre a campanha você pode encontrar no regulamento disponibilizado no site do Boulevard.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.