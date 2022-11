Brasil deve enfrentar Camarões com time reserva

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Já classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira deverá usar o time reserva para enfrentar Camarões, na sexta-feira (2), às 16h (horário de Brasília).

De acordo com o ge, a comissão técnica já decidiu que escalará os jogadores considerados reservas e já informou aos atletas. Tite já não tem à disposição Neymar, Danilo, ambos com problema no tornozelo, e Alex Sandro, com uma lesão muscular no quadril, além de outros jogadores que tiveram sintomas gripais ou mal-estar.

Com isso, jogadores que ainda não foram utilizados, como Daniel Alves, Bremer e Fabinho, devem ter chance de estrear.

Na defesa, o Brasil deve ter Ederson, no lugar de Alison, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. Na cabeça de área, Fabinho, que ainda não foi utilizado, e Bruno Guimarães são os favoritos.

Dessa forma, o time titular teria: Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho e Bruno Guimarães; Antony, Rodrygo, Gabriel Jesus e Martinelli.

