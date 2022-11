Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo e bate a Sérvia por 2 a 0

Foto: Reprodução / Globoplay

Richarlisson brilhou e levou a Seleção Brasileira a sua primeira vitória rumo ao hexa na Copa do Catar. Na tarde desta quinta-feira (24), o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, no Estádio de Lusail e assumiu momentaneamente o primeiro colocado do Grupo G.

Apelidado de “pombo”, o atleta Tottenham anotou os dois gols da partida.

QUE GOLAÇO! QUE GOLAÇO! QUE GOLAÇO! ⚽ RICHARLISON É UM ABSURDO! 🇧🇷😱 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) November 24, 2022

Os demais integrantes do grupo G se enfrentaram nesta manhã. A Suiça levou a melhor em cima da seleção do Camaraões e venceu por 1 a 0.

Vale relembrar que brasileiros e sérvios se reencontram em uma Copa do Mundo quatro anos após se enfrentarem na primeira fase da edição anterior, na Rússia. Na ocasião, a equipe canarinho também venceu por 2 a 0, com gols do zagueiro Thiago Silva (que faz parte da atual seleção) e do volante Paulinho.

