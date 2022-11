De acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (MTur), a validação da Rota do Engenho, em Sergipe, considerou a experiência turística em diversos aspectos.

Brasil Rural: roteiro turístico é considerado de forma integral para a validação do MTur

Na experiência “Da horta à mesa”, realizada na pousada Balneário Terra Caída, é possível aprender como adubar e plantar a horta do local, além de aprender e acompanhar de perto a receita de aratu, uma iguaria saborosa servida no fim da atividade, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Como em uma máquina no tempo, os especialistas visitaram o engenho São Félix, considerado o segundo mais antigo de Sergipe. Recebidos por um carro de boi, um dos principais meios de transporte do Brasil Colônia, foram levados até a casa principal da propriedade.

Engenho

Neste contexto, foram recebidos por atores representando o Barão de Timbó e a baronesa D. Joaquina Hermelinda da Costa. Os personagens compartilham informações sobre o engenho de cana de açúcar pioneiro na produção de cachaça do estado e que teve papel de destaque na economia da região, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Após um tour pela residência, construída entre 1848 e 1853, e que ainda preserva alguns móveis da época, os visitantes finalizaram o dia com um café, repleto de delícias da região, como bolos, pães, biscoitos e frutas de produtores locais.

Cultura

Além disso, o Ministério do Turismo (MTur) destaca que a experiência também inclui conhecer o Lambe-Sujo, uma manifestação artística e cultural, datada de 1860, antes da abolição dos escravos, que encena diferentes histórias.

Durante a visita, os técnicos puderam ver a preparação para o Samba Negro, que nesse acaso, mostra a alegria dos negros libertos, além de acompanhar o canto e participar da dança. Por fim, um passeio até a Ilha da Sogra, um banco de areia que marca o encontro entre o mar e o Rio Piauí, considerado a segunda maior bacia hidrográfica do país.

Em um cenário paradisíaco e com piscinas naturais de águas cristalinas foi possível conhecer mais a fundo o local, onde centenas de anos atrás navios, mercadorias e viajantes adentravam em Sergipe, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Brasil Rural

A fase inicial do projeto envolveu um diagnóstico das rotas que indicou pontos fortes e quesitos passíveis de aprimoramento. Em seguida, houve capacitações e a formatação de vivências nos destinos, explica o Ministério do Turismo (MTur).

Atualmente, os produtos e serviços desenvolvidos estão sendo validados durante o mês de novembro, a partir de visitas presenciais de coordenadores do projeto. Por fim, o Experiências do Brasil Rural vai focar em ações de apoio à promoção e à comercialização desses roteiros.