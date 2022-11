Brasil terá time inédito em estreia da Copa

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A seleção brasileira terá uma escalação inédita para a estreia na Copa do Mundo do Catar, na quinta-feira (24), contra a Sérvia, às 16h, no estádio Lusail.

Tite vai escalar Vinícius Junior como titular na ponta esquerda e, com isso, vai deslocar Lucas Paquetá para o meio de campo, ao lado de Casemiro, deixando o time mais ofensivo. O volante Fred começará no banco de reservas.

Na frente, quatro atacantes: Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison. Neymar desempenha um papel de mais criação, com liberdade para reguar e ajudar a preparar as jogadas. Além disso, sem a bola, ele tem menos obrigações defensivas. Richarlison fica como o homem referência no ataque.

Caso não haja mudanças, o Brasil será escalado contra a Sérvia com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

A formação tática foi utilizada por Tite na vitória contra Gana, em setembro. No entanto, as peças nas laterais foram diferentes. Naquele amistoso, Éder Militão e Alex Telles foram os titulares.

