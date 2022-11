Brasileiro compra camisa da seleção e resultado inusitado viraliza

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um brasileiro viralizou nesta quinta-feira (24) ao mostrar nas redes sociais o resultado da compra de três camisas da seleção brasileira no site chinês Shopee. O corretor Pedro Gurgel, de Natal (RN), encomendou blusas personalizadas, mas não saiu como o planejado.

O vendedor interpretou de maneira errada a descrição de Pedro sobre o que queria em cada camisa. No Instagram, ele compartilhou como foi feito o pedido.

“Na camisa tamanho 26, o nome será Paulinha e o número 12. Na camisa tamanho 24, o nome será Maria Clara, e o número 12. Na camisa tamanho XL, o nome será Pedrinho e o número 12”, escreveu ele no site.

Foto: Reprodução

No entanto, ao invés de escrever apenas os nomes e números, o vendedor incluiu a palavra “será” em todas camisas. E assim ficou: “será Pedrinho”, “será Maria Clara” e “será Paulinha”.

Apesar do erro, Pedro levou a situação no bom humor e afirmou que usará a peça. “[Queria] que o meme pegasse e se transformasse no Será Hexa”, brincou em entrevista ao Terra.

