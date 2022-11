Brasileiro tatua golaço de Richarlison na Copa do Catar

Foto: Reprodução / Instagram

Um brasileiro de 19 anos eternizou o golaço de Richarlison, na vitória do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo, na pele. Torcedor do Fluminense, Josué Júnior fez uma tatuagem do lance na panturrilha. O desenho foi compartilhado pelo atacante nas redes sociais neste sábado (26).

“Te vi brilhar e crescer no futebol pelo meu clube de coração, e alguns anos depois brilhar e ver a história de um golaço ao vivo, e a cores! Não podia deixar de eternizar o momento, agora não vai ficar só na cabeça e sim na pele… Obrigado pelo excelente trabalho,@franart.tattoo! “, escreveu o brasileiro, que é torcedor do Fluminense, clube do Rio em que Richarlison passou.

O tatuador Fran Jr, responsável pelo desenho, mostrou nas redes sociais mostrou as etapas do seu trabalho e a finalização da arte que é o movimento do voleio de Richarlison, com a bola ainda no pé.

Após a boa estreia na Copa, o Brasil agora encara a Suíça, na segunda-feira (28), às 13h, horário de Brasília. As duas seleções dividem a liderança do Grupo G.

