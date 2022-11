Brasileiros podem receber até 100% de desconto na conta de energia

Com o aumento dos valores da conta de energia, os brasileiros acabam se preocupando com as suas condições para realizarem o pagamento. No entanto, é importante ressaltar que os aumentos são referentes às crises que o país vem enfrentando pós pandemia.

Pensando nisso, as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade atualmente, podem solicitar a entrada no programa social do Governo Federal, conhecido como Tarifa Social de Energia Elétrica. Por meio do benefício, os cidadãos podem obter desconto de até 100% da conta de energia.

Quem pode participar da Tarifa Social de Energia Elétrica?

Para ser atendido pelo programa, os cidadãos devem cumprir os seguintes requisitos:

Ser deficiente e beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada);

Ser idosos com 65 anos ou mais;

Compor família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

(Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal); Ter renda familiar mensal por pessoa igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606); ou

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.363), tendo um membro da família portador de doença ou com deficiência grave precisando de uso permanente de aparelhos elétricos para tratamento.

Quanto de desconto posso receber?

Atualmente, a Tarifa Social de Energia Elétrica contempla milhões de famílias brasileiras. Os descontos variam conforme o consumo mensal. Veja:

Até 30 kWh/mês: 65% de desconto;

De 31 kWh/mês até 100 kWh/mês: 40% de desconto;

De 101 kWh/mês até 220 kWh/mês: 10% de desconto;

Quilombolas que consumirem até 50 kWh/mês: 100% de desconto;

A partir de 221 kWh/mês: não há desconto.

Quais os tipos de bandeira de energia elétrica?

As bandeiras são acionadas nas faturas de energia elétrica de acordo com o contexto em que o país ou a região está vivenciando, além do consumo por parte dos cidadãos. Veja a seguir como funciona a cobrança adicional na conta de luz para cada tipo de bandeira:

Bandeira verde: (cotada atualmente) aplicada em condições favoráveis de energia, sem nenhum tipo de acréscimo;

Bandeira amarela: aderida em condições menos favoráveis de geração de energia, acréscimo de R$ 1,874 por 100 kWh consumidos;

Bandeira vermelha: acionada quando as térmicas são ligadas, ou seja, condições mais custosas para a geração de energia, acréscimo fixo de R$ 3,971 e outro de R$ 9,492 por cada 100 kWh consumidos;

Bandeira de Escassez Hídrica: a mais cara do sistema, aderida em condições extremas, acréscimo de R$ 14,20 por cada 100 kWh consumidos.