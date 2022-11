Bráulio Bessa e outros poetas ganham destaque na Bienal do Livro

Foto: Divulgação

Bráulio Bessa, Ryane Leão, Allan Dias e Matheus Rocha serão destaque na Bienal do Livro Bahia. Os poetas vão participar do evento no dia 13 de novembro, na Arena Jovem, um dos espaços da festa literária.

Na mesa, batizada de “Os Poemas Salvam o Dia”, os palestrantes debaterão sobre a importância da poesia e o uso das redes sociais para ganhar novos leitores e resgatar o interesse por esse gênero literário. Além disso, a conversa também girará em torno de como o poema pode ser um aliado primordial para tempos difíceis.

Ryane Leão, uma das convidadas da mesa, é poeta e best-seller de duas obras: “Tudo nela Brilha e Queima”, que foi o seu primeiro livro, lançado em 2017, e “Jamais Peço Desculpas por me Derramar”, de 2019. Também em 2019, ela fundou a Odara – English School for Black Girls, que é uma escola de inglês voltada para a população negra, e segue publicando os seus escritos na página “Onde Jazz Meu Coração”.

Além dela, o poeta, compositor e escritor Allan Dias de Castro também estará no painel. Seu primeiro livro foi escrito em 2014, com o título “O Zé-Ninguém”. Em 2019, publicou “A Voz ao Verbo”, que deu origem ao projeto homônimo de poesia falada pela internet, que gerou grande identificação com o público e ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.

Já Bráulio Bessa, que também é poeta, nasceu em Alto Santo, no Ceará, e ganhou fama nacional em 2015, quando iniciou sua participação no programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da Rede Globo, para divulgar a cultura Nordestina, a poesia e o cordel. Ele é autor dos livros “Poesia com Rapadura” (2017), “Poesia que transforma” (2018), “Recomece” (2018) e “Um carinho na Alma” (2019).

À frente da mediação, está o escritor baiano Matheus Rocha. Ele é jornalista e sua experiência com textos de amor na internet começou em 2012, quando fundou o “Neologismo”, que inicialmente foi um Tumblr, depois virou fanpage do Facebook, blog e, hoje, passeia também pelo Instagram e pelo Twitter, reunindo mais de 1 milhão de seguidores. No seus contos, Matheus fala sobre amor, mas também sobre amizade, sonhos e vida.

SERVIÇO:

Bienal do Livro Bahia 2022

Período: 10 a 15 de novembro

Horário: das 9h às 21h (quinta, sexta e segunda), das 10h às 22h (sábado e domingo) e das 10h às 21h (terça-feira)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Espaços: Área de Exposição, Café Literário, Arena Jovem, Espaço Infantil e Praça de Alimentação

Site oficial: www.bienaldolivrobahia.com.br

