Brisa é filha de Guerra? Empresário pode ser o pai da mocinha em ‘Travessia’

Gloria Perez é conhecida pelas grandes reviravoltas nas tramas e em “Travessia” não será diferente. A autora prepara surpresas para o público como uma condição genética rara para Brisa (Lucy Alves), mas os internautas apontam que mais coisa vem aí.

Por meio das redes sociais, perfis dedicados comentar as novelas da TV Globo criaram uma teoria que pode tomar forma nos próximos capítulos da trama das nove.

A teoria diz que Brisa poderia ser filha de Guerra (Humberto Martins) e ganha coerência ao analisarmos os furos na história de Gloria Perez.

A autora já revelou que, no passado, Guerra teve um caso com uma empregada doméstica que fugiu após se envolver com o empresário e foi para o Maranhão.

A coincidência é a de que Brisa justamente veio de lá. Nos próximos capítulos de “Travessia” a mocinha se aproximará do poderoso após conseguir um emprego na construtora e, logo depois, mais um acontecimento marcará a novela.

Guerra precisará de transfusões de sangue por conta de um acidente e, a condição rara de Brisa será a mesma dele, ou seja, apenas ela poderá ajudá-lo. Vale lembrar que as gravações para “Travessia” seguem e a história pode mudar de rumo, mesmo no ar.

