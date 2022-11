brMalls é uma das maiores empresas de shoppings centers da América Latina. É uma companhia brasileira que atua há mais de 15 anos e cresce todos os dias. Hoje, a brMalls abre novas vagas de emprego pelo país. Confira as vagas disponíveis.

brMalls abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

Devido ao grande crescimento da empresa, atualmente brMalls possui cerca de 40 empreendimentos espalhados de forma estratégica por todo o País. Seu objetivo sempre foi transformar shoppings em destino de oportunidade e felicidade através do empreendimento.

As vagas, a seguir, são para aquelas pessoas que encaram novos desafios como novas oportunidades e procuram crescer profissionalmente junto das atividades da companhia. Trata-se de uma companhia brasileira que oferece aos seus funcionários um salário que compactua com o mercado de trabalho e vários benefícios. Confira as oportunidades disponíveis.

Analista Community Manager – São Bernardo do Campo/SP;

Analista de Logística – Tijuca/RJ;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Luís/MA;

Assistente Financeiro/Comercial – Minas Gerais;

Operador de CFTV – Caxias do Sul/RS;

Supervisor de Performance Comercial – São Paulo;

Estágio em Arquitetura – Cuiabá/MT;

Auxiliar de Logística – Barueri/SP;

Estágio em Operações – Vila Velha/ES;

Atendente de SAC – Cuiabá/MT;

Analista de Designer Júnior – Remoto;

Executivo de Vendas e Mídia – São Paulo;

Estágio em Projetos – Londrina/PR.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente a vaga de interesse, basta acessar o site 123 empregos. Logo após, seguir as orientações e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.