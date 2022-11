BRT de Salvador inicia integração nesta sexta-feira (11)

Foto: Jefferson Peixoto / Secom

O BRT de Salvador passará a fazer parte do sistema de integração do transporte da capital baiana a partir desta sexta-feira (11). Antes, o sistema passou por cerca de 40 dias de testes. O horário de funcionamento permanece das 6h às 22h.

No primeiro mês da operação, o BRT foi utilizado por 174 mil pessoas. O equipamento estava em testes desde o dia 30 de setembro, antes de iniciar a operação integrada com os outros modais de transporte da cidade.

Integração

A integração do BRT com os ônibus convencionais vai funcionar nos mesmos moldes já praticados pelos coletivos de Salvador. Ou seja, sem uma cobrança a mais por isso – a tarifa será a mesma, R$ 4,90.

Quem utiliza o BRT poderá integrar normalmente com os demais ônibus convencionais da cidade, além dos ônibus do Sistema Complementar (STEC), os Amarelinhos, com o metrô e também com ônibus metropolitanos. O período para integração também permanece o mesmo, com intervalo de até 2h.

A integração com os demais modais de transporte de Salvador será utilizando os cartões Salvador Card, CCR Metrô e o Metropasse. Os usuários que desejarem poderão adquirir cartões de integração junto às equipes de apoio presentes nas estações, localizadas próximo às catracas. Quem preferir também poderá comprar o cartão unitário do BRT, porém, este não dá direito à integração.

O BRT tem início na Avenida ACM, na altura do Shopping da Bahia, e segue até o Parque da Cidade, no bairro do Itaigara. Outros dois trechos, ainda em construção, leverão da Lapa ao Cidade Jardim (do Hospital Aliança até a Estação da Lapa, passando pela Av. Vasco da Gama) e do Parque da Cidade até o Posto dos Namorados.

A previsão é que a Estação Pituba seja entregue em dezembro, nas imediações do Parque Júlio César, com trajeto estendido até a orla, na praça Nossa Senhora da Luz. Em dezembro também devem ser entregues novas linhas do modal, ampliando o serviço aos usuários.

A segunda etapa do BRT, entre o Cidade Jardim e a Estação da Lapa, continua em obra, com previsão de entrega no final de 2023.

