Bruna Linzmeyer faz 30 anos e ganha declaração da namorada

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Linzmeyer, que esteve na primeira fase de “Pantanal” como Madeleine, completa 30 anos nesta sexta-feira (11) e apareceu nas redes sociais para comemorar o marco.

Por meio do perfil no Instagram, a artista compartilhou imagens de uma das últimas viagens onde aparece sentada em dunas.

“Tenho muita alegria da vida que vivi até aqui e vou seguir trabalhando pra ser uma velhinha muito orgulhosa de mim. Amo ter nascido nesse dia 11:11 e agradeço a quem me acompanha, eu não danço só”, escreveu na legenda da publicação.

Quem não deixou de comemorar a data com Bruna Linzmeyer foi a DJ Marta Supernova, namorada da atriz, que deixou uma declaração especial em uma publicação feita para a amada.

“Deixa ela brilhar sempre. Com leveza e o carinho quase banal que ela tem pela vida. E o prazer de navegar com guinadas intensas atrás da tranquilidade e de uma água cristalina e gelada, e boiar com o solzinho na cara. Amo viver com você e te ver flutuando. Aniversário da faixa, meu”, escreveu a moça.

Marta e Bruna vivem um relacionamento desde 2020 e sempre aparecerem juntinhas nas redes sociais, seja em viagens ou saídas com os amigos.

