Caco Barcellos abre o jogo sobre separação recente: ‘Erro meu’

Foto: Globo

O nome de Caco Barcellos ficou entre os assuntos mais comentados desta sexta-feira (4), depois da participação do jornalista do Mais Você. O motivo foi a gafe cometida por Ana Maria Braga, que falou sobre o relacionamento de Caco, sem saber da separação dele com a promotora de Justiça Carla Tilley.

Caco Barcellos contou que, por erro deles, o casal acabou se afastando. Ele também contou com os dois se conheceram.

“A conheci em uma situação dramática, com a perda de dois filhos derivada de um erro médico. Tempos depois, a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por ser dedicado demais ao trabalho, eu descuidava das relações afetivas e ela me trouxe um certo equilíbrio. Uma pena que agora a gente está afastado devido ao erro meu, mas tenho esperança”, disse.

Ana, então, disse que o jornalista estava com o coração doído e fez um apelo para ex do jornalista, incentivando a volta do casal.

“Ô, Carlinha. Ai que intimidade, desculpa. Mas olha, amor, amor são momentos difíceis de encontrar na vida da gente. Quando a gente encontra alguém que bate no coração… Errar todo mundo erra, mas a gente aprende com erros”, disse a apresentadora.

O jornalista concordou com Ana Maria e confirmou que de fato estava sofrendo por causa do término da relação. Caco Barcello também deixou claro que deseja a volta do relacionamento.

Caco concordou: “Nesse momento, tá doído sim. Mas a gente foi muito feliz alguns anos aí. Um grande amor, com momentos felizes. Esse afastamento é bem recente. Espero ter volta, mas a decisão é dela.”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.