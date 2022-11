Cadastramento de novos alunos da Educação Infantil começa hoje

Foto: Bruno Concha/Secom

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) disponibiliza a partir desta terça-feira (22), o cadastramento de novos alunos da Educação Infantil. Os pais podem matricular os pequenos até o dia 16 de dezembro. Além disso, a Smed realiza um levantamento específico da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

É importante ressaltar que os processos são virtuais e acontecem por meio do site da Smed. No caso específico da Educação Infantil, o cadastro tem o objetivo mapear as escolas e também a distribuição de vagas para crianças entre dois e cinco anos que estejam fora da rede de ensino.

Podem ser cadastradas crianças de dois a cinco anos nascidas de 1º/4/2017 a 31/3/2021. Alunos já matriculados em unidades escolares municipais não precisam fazer o cadastro.

Para proporcionar agilidade, o responsável pela criança deverá entrar no site e seguir o passo-a-passo. A inscrição pode ser feita, também, presencialmente em qualquer unidade escolar da rede municipal. Os documentos necessários são o CPF do responsável e a certidão de nascimento da criança, que deverá residir em Salvador, incluindo as ilhas de Maré, de Bom Jesus dos Passos e dos Frades. Durante o período de cadastro, os pais ou responsáveis poderão alterar as informações prestadas, caso necessário.

Neste ano, uma das novidades é a inclusão de mais duas situações nos casos de prioridade: crianças com responsável que esteja sob medida protetiva e crianças em condição de acolhimento. Permanecem como prioritários:

pessoa com deficiência

transtornos globais de desenvolvimento

altas habilidades/superdotação

beneficiárias do Programa Auxílio Brasil ou que recebem Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os documentos comprobatórios de prioridade deverão ser anexados no ato do cadastramento. Uma equipe multidisciplinar fará a análise da documentação anexada para validação.

A distribuição eletrônica das vagas ocorrerá na primeira semana de janeiro na Smed e terá ampla divulgação. As crianças contempladas com a vaga terão os nomes publicados no site do órgão municipal na mesma data. A confirmação da matrícula deverá ser efetuada pelo responsável na escola onde a criança vai estudar. As dúvidas sobre a utilização do sistema podem ser esclarecidas através do Fala Salvador, no número 156, ou em um posto de atendimento presencial.

Educação de Jovens e Adultos

O levantamento relativo à EJA busca identificar demandas do segmento nas etapas equivalentes ao Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais (do 1° ao 9° anos). A pesquisa será feita via internet, através de preenchimento de formulário disponível também no site da Smed.

Adolescentes, jovens, adultos e idosos residentes em Salvador que não estudaram ou não completaram o Ensino Fundamental e que desejam frequentar a escola podem participar do levantamento. O objetivo desta ação é realizar um mapeamento de demanda para tomada de decisões acerca da organização da oferta de vagas para o ano letivo de 2023.

O formulário poderá ser preenchido em qualquer equipamento que disponha de acesso à internet, como celulares, computadores, tablets e notebooks. O preenchimento também poderá ser feito pessoalmente em qualquer unidade de ensino da rede municipal.

