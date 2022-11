CadÚnico: Atualização cadastral é obrigatória!

O prazo para que as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) atualizassem seus dados se encerrou nesta sexta-feira (11). Segundo informações disponibilizadas pelo Ministério da Cidadania, no ano de 2022 apenas as famílias que haviam sido revisadas pela última vez em 2016/2017 foram convocadas para fazer a atualização.

Durante a convocação o referido Ministério havia informado que “A atualização cadastral é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do Cadastro Único estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios”.

O Ministério da Cidadania ainda informou que as famílias que atualizaram seus dados pela última vez em 2018 ou 2019 deverão realizar a revisão nos próximos anos. Sendo assim, é importante estar atento aos prazos para não perder os benefícios sociais.

“As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município”, pontuou o ministério em nota.

Veja como atualizar os dados do CadÚnico

Além de seguir o prazo estipulado pelo Ministério da Cidadania para a revisão de dados, é importante que as famílias cadastradas se comprometam a sempre informar as mudanças que ocorrerem na renda familiar. Isso significa que é importante que os órgãos competentes sejam informados quando houver mortes, nascimentos, separações, casamentos, novos empregos ou demissões.

No ano de 2022 foi lançado o aplicativo Cadastro Único, possibilitando que as famílias cadastradas possam conferir seus dados. Apesar disso, em casos de inconsistência de dados será preciso comparecer a um posto de cadastramento da prefeitura.

Além disso, para fazer a atualização de dados do CadÚnico o responsável familiar precisa levar até o posto de cadastramento alguns documentos. Desse modo, os responsáveis precisam apresentar seu CPF e título de eleitor e ao menos um dos documentos a seguir de cada membro da família:

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – para famílias indígenas;

Carteira de Identidade – Registro Geral de Identificação (RG);

Carteira de Trabalho e Previdência Social; ou

Título de Eleitor.

A convocação das famílias pode ser feita por meio de cartas, extratos ou ligação telefônica. Sendo assim, além dos dados que comprovam a renda mensal, é importante manter os dados para contato sempre atualizados.

Sobre o Cadastro Único

O Cadastro Único para Programas Sociais, também conhecido como CadÚnico, foi criado no ano de 2001 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa coleta de dados permite que o governo federal identifique as famílias de baixa renda no país com o objetivo de desenvolver políticas públicas que atendam às necessidades sociais desses cidadãos, como o Auxílio Brasil ou o Vale-Gás.