O novo aplicativo do Cadastro Único possibilita a consulta de dados cadastrais, consulta ao comprovante de cadastro e também aos benefícios recebidos, de acordo com informações do Ministério da Cidadania.

CadÚnico: conheça as funções do aplicativo do Cadastro Único

Ele facilita a atualização cadastral por meio de confirmação de dados, além de permitir o pré-cadastro para aqueles que não estão inscritos e desejam se cadastrar. O aplicativo pode ser baixado por meio das lojas de aplicativos Apple Store e Play Store no celular ou acessado pela internet no endereço www.gov.br/cadunico.

Acesso sem login e com login

Conforme explica o Ministério da Cidadania, o acesso sem login permite consulta simplificada ao cadastro, emissão do comprovante de cadastro e busca por postos de atendimento do Cadastro Único. Para acessar as demais funcionalidades, é necessário login pelo sistema gov.br.

O login com o gov.br dá acesso a todas as funcionalidades do aplicativo, incluindo consulta completa de dados cadastrais, dados do domicílio e da família, bem como consulta de benefícios sociais recebidos e visualização de notificações.

Caso seja o Responsável Familiar, o indivíduo poderá realizar a atualização de dados por meio de confirmação cadastral, e, se ainda não estiver cadastrado, poderá fazer o pré-cadastro de sua família.

Como realizar o pré-cadastramento no aplicativo Cadastro Único?

Primeiramente é necessário fazer login no gov.br. O pré-cadastramento deve ser realizado exclusivamente pelo (a) Responsável Familiar, a pessoa da família que vai prestar as informações de todos os integrantes do núcleo e que depois deverá ir ao posto de atendimento para finalizar o cadastro. Essa pessoa deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher.

O Ministério da Cidadania informa que, para fazer o pré-cadastramento, deverão ser informados os seguintes dados:

endereço;

informações de contato; e

dados das pessoas que fazem parte da sua família.

O Ministério da Cidadania explica que, consideram-se integrantes da família todas as pessoas que moram na mesma casa e dividem rendas e despesas, inclusive crianças, idosos e aquelas que não são parentes.

Também são consideradas da família aquelas pessoas que estão internadas, presas ou abrigadas em hospitais, casas de saúde, prisões, asilos ou em outros estabelecimentos similares, por período menor que 12 meses, embora estejam fora da casa.

Documentos

Para realizar o pré-cadastro da família, você precisará ter CPF e fazer o login pelo gov.br. A partir dessa conta gov.br, dados como nome, nome da mãe e data de nascimento já serão preenchidos no pré-cadastro e não será possível alterá-los.

Com relação aos membros do núcleo familiar, é necessário preencher os dados de identificação e apresentar pelo menos um desses documentos abaixo:

CPF (de preferência); ou

Título de Eleitor; ou

Certidão de Nascimento; ou

Certidão de Casamento; ou

Carteira de Identidade (RG).

Fique atento ao preenchimento das informações, pois o pré-cadastro poderá ser enviado apenas quando todas as informações estiverem completas. Caso haja alguma dificuldade ou indisponibilidade do sistema, poderá se cadastrar em algum posto de atendimento do Cadastro Único no município.

Atualização

De acordo com o Ministério da Cidadania, se você já está cadastrado, poderá fazer a atualização cadastral por confirmação por meio do aplicativo, caso nada tenha se alterado nos dados da família.

Se algo mudou, como nascimento, falecimento de um integrante, renda ou endereço, a atualização somente pode ser realizada em um posto de atendimento do Cadastro Único no município, segundo informações do Ministério da Cidadania.