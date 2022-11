Caetano Veloso chora ao falar da morte de Gal Costa

Foto: Reprodução / GloboNews

O cantor Caetano Veloso lamentou a morte de Gal Costa nesta quarta-feira (9). O baiano era amigo íntimo da cantora e compôs inúmeras músicas que foram interpretadas por Gal. Além de Caetano, Gilberto Gil, Maria Bethânia e diversas celebridades fizeram homenagens à cantora.

Ao Estúdio i, do GloboNews, ele disse que Gal é “a maior cantora do Brasil”. “Eu ouvi mais cedo Nelsinho Motta falando que a voz de Gal era cristal e veludo, mas também labareda. E é incrível porque passou o primeiro disco, era todo quase veludo, com algum cristal, e depois veio mais cristal e de repente no ‘Divino Maravilhoso’ explodiu o aspecto labareda”, disse.

Foto: Reprodução / TV Globo

Caetano relembrou a parceria com a artista. Chorando, ele cantou um trecho de uma das canções. “Ao longo dos anos compus muitas canções pra Gal cantar, a pedido dela. Ela apenas me avisava que estava fazendo um novo disco e queria canção. E tem uma canção que talvez responda a essa pergunta.”

“Minha voz, minha vida

Meu segredo e minha revelação

Minha luz escondida

Minha bússola e minha desorientação

Se o amor escraviza

Mas é a única libertação

Minha voz é precisa

Vida que não é menos minha que da canção”.

Morte de Gal Costa

A cantora Gal Costa morreu nesta quarta-feira (9) aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Posteriormente, a assessoria informou que ela morreu vítima de infarto.

A baiana havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

Em setembro, por meio de um comunicado divulgado pela equipe da baiana nas redes sociais, foi informado o adiamento, porém, sem detalhes sobre o estado de saúde da artista.

“Informamos que por questões médicas, infelizmente, o show “GAL COSTA”, que aconteceria em 24 de setembro de 2022 no Vivo Rio, precisou ser adiado e será remarcado. A nova data será definida nos próximos dias e informada aos clientes que adquiriram ingressos. Os ingressos já adquiridos seguirão válidos!”.

A última apresentação de Gal aconteceu no dia 17 de setembro, no Coala Festival, em São Paulo. O show contou com as participações de Rubel e Tim Bernardes.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.