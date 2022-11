Cafeteria é assaltada por homens armados em Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma cafeteria foi assaltada por homens armados na rua da Paz, localizada no bairro da Graça, área nobre de Salvador. O crime aconteceu na noite de sábado (27). Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do site g1 Bahia, policiais militares da 11ª CIPM receberam uma denúncia de que funcionários do estabelecimento estariam presos na cozinha.

No local, os policiais constataram a ocorrência de assalto e saíram em busca dos suspeitos. Apesar das buscas, ninguém foi preso.

As vítimas foram orientadas a registrar o caso na Delegacia do bairro. O estabelecimento ainda não se pronunciou sobre o crime.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.