Caio Castro adere ao jejum 3 vezes por semana para manter corpo

Foto: Globo

A boa forma de Caio Castro vem sendo elogiada pelos telespectadores que acompanham ‘Todas as Flores’, novela exclusiva do Globoplay.

Mas para adquirir o corpão, o galã precisou adotar uma nova rotina de exercícios e alimentação. Em entrevista ao jornal ‘Extra’, o ator revelou que passou a aderir ao jejum três vezes por semana.

O costume entrou na vida de Caio durante a dedicação para a Porsche Cup e acabou sendo adaptada para Pablo, seu personagem na trama que tem diversas cenas de nudez.

“Desde que comecei a competir na Porsche Cup, senti a necessidade de equilibrar a alimentação como parte fundamental para o meu desempenho nas corridas, e o Dr. Pedro é um mestre nesse quesito. Muito além de me passar uma dieta, com diversas restrições, o dr. Pedro me ajudou a entender como meu corpo funciona, fizemos exames para entender minha genética, por exemplo.”

A dieta do ator inclui uma restrição calórica para auxiliar na perda de gordura, e uma distribuição de macronutrientes. Já o jejum intermitente acontece de 14 a 16h três vezes por semana, de acordo com a agenda de trabalho dele.

“Vimos que consumir determinados alimentos não me ajudava a chegar nos objetivos que queria, então foi só me adequar a esses pontos, manter minha preparação física para conseguir melhorar meus resultados, e claro usar isso à favor do personagem na novela também, que pede um físico mais enxuto”, contou ao jornal.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.