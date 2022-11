Caio Castro lamenta desempenho em corrida após sofrer acidente

Foto: Reprodução/ Instagram

O ator Caio Castro passou por momentos de tensão durante a disputa da Porsche Carrera Cup, no último domingo (13), e deu um verdadeiro em seus fãs ao sofrer um acidente na pista de Interlagos momentos antes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

Durante a largada, o ator tentou fazer uma ultrapassagem para ficar em primeiro, mas foi prensado por dois veículos, o que fez com que ele perdesse o controle da direção e chocasse o carro contra um muro de proteção.

Nas redes sociais, Caio tranquilizou os seguidores após receber os cuidados médicos e lamentou toda situação.

“Primeiro queria agradecer as mensagens de vocês que ficaram preocupados com meu estado após o acidente hoje na etapa da Fórmula 1 da Porsche Cup. Realmente não foi como a gente esperava, acabamos tendo um acidente ali no início. Uma batida um pouco feia. Tive que ir para o hospital fazer alguns procedimentos que o regulamento exige”, explicou.

Apesar de não ter se machucado, o ator não escondeu a frustração do resultado ruim que teve na segunda etapa da prova. “Está tudo bem, estou ótimo, um pouco decepcionado. Não é o resultado que eu gostaria que a gente tivesse”.

O artista afirmou que conseguiu uma boa pontuação na etapa que foi realizada no sábado e agora se recupera em casa. “E claro que nem tudo foi tão triste assim. No sábado conseguimos pontuar bem, pegamos um pódio. Apesar de tudo, estou bem, já estou em casa”.

O ator e piloto bateu em Nelson Marcondes e no líder do campeonato, Raijan Mascarello, que ficou de fora da prova.

