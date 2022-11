Caio Castro sofre acidente durante corrida de carro

Foto: Reprodução / Instagram

Caio Castro sofreu um acidente na Porsche Cup neste domingo (13), corrida que aconteceu em Interlagos, em São Paulo, antes do GP do Brasil da Fórmula 1.

Durante a largada, o ator tentou fazer uma ultrapassagem para ficar em primeiro, mas foi prensado por dois veículos. Ele perdeu o controle da direção e se chocou contra um muro de proteção.

O ator e piloto bateu em Nelson Marcondes e no líder do campeonato, Raijan Mascarello, que ficou de fora da prova.

Após o acidente, de acordo com a TV Band, que transmitia a corrida, Caio Castro saiu do veículo andando. O ator, atualmente, interpreta Pablo, em Todas as Flores, novela original Globoplay.

