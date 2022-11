Caio Castro vai pausar carreira de ator após ‘Todas as Flores’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Caio Castro vai pausar a carreira de ator após o fim das gravações da novela “Todas as Flores”. Em entrevista ao jornal EXTRA, o galã global afirmou que quer se dedicar 100% a sua carreira no automobilismo.

“Tive que deixar a carreira artística um pouco de lado por alguns anos. Tanto que nesses 15 anos como ator, eu atuei em oito novelas. Praticamente, eu faço uma novela durante um ano e no outro foco numa coisa diferente. Em 2021, eu me dediquei exclusivamente às corridas de carro, e vai ser o caso do ano que vem também”, explicou o interprete de Pablo na trama exclusiva do Globoplay.

Na novela, o ator vive um triângulo amoroso com as personagens das atrizes Letícia Colin e Sophie Charlote.

Vale destacar que Caio foi campeão em um torneio de kart no último domingo (27). “Que momento… que temporada. Campeão fechando com um P1 na última etapa”, escreveu ele nas redes sociais.

