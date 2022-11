Caiu no ENEM 2022: comentário de questão sobre América Pré-Colonial

Caiu no ENEM 2022: confira a correção e o comentário de uma das questões de história

Milhares de candidatos fizeram a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, nas últimas semanas.

No primeiro dia de provas, os candidatos responderam questões de ciências humanas e de linguagens e códigos.

Para que você tenha uma idea do seu desempenho no exame, nós trouxemos a resolução e o comentário de uma das questões de história cobradas. Se você não fez a prova, pode ainda aproveitar para entender como as próximas edições do ENEM podem abordar o tema.

Questão 89 da prova azul – primeiro dia

(ENEM 2022) Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o império teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador, abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte argentino e a selva brasileira; a confederação dos Astecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no vale do México, e no Yucután, na América Central, a esplêndida civilização dos Maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os Maias tinham sido grandes astrônomos, mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão, e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. No museu de Lima, podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões Incas.

GALEANO, E. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: L&PM, 2012.

As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de:

A) bens religiosos inspirados na matriz cristã.

B) materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais.

C) heranças culturais constituídas de saberes próprios.

D) costumes laborais moldados em estilos estrangeiros.

E) práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico.

Análise:

A resposta correta para a questão de história da prova do ENEM é a alternativa C.

A pergunta aborda o tema “América Pré-Colonial”. Para conseguir responder a questão, o candidato precisava entender as heranças culturais desses povos que foram mencionadas no texto,

Algumas das heranças podem, por exemplo, ser observadas no museu de Lima, como os crânios operados por cirurgiões incas.

Os incas, abordados pelo texto, formaram um povo de grande destaque para a história da humanidade, considerados parte de uma das maiores civilizações que já existiram. A cultura e a habilidade dos incas podem ser apreciadas por meio da análise de seus artefatos e atividades em museus.