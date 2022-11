Caixa abre GRANDE chance com vagas no programa JOVEM APRENDIZ; veja como se inscrever

O Programa Adolescente Aprendiz da Caixa Econômica Federal permite a entrada de jovens na instituição financeira com intuito de promover conhecimentos teóricos e práticos necessários para o desempenho de funções bancárias.

A iniciativa ainda possibilita a capacitação profissional em serviços administrativos, ao mesmo tempo que impulsiona a prática da cidadania, de valores éticos e profissionais.

Direitos do aprendiz

Os candidatos devem passar por um processo seletivo. Caso aprovados, serão contratados sob a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Cada aprendiz terá direito a uma remuneração de R$ 954 por mês, auxílio-alimentação, vale-transporte, férias e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) equivalente a 2% do salário.

Além disso, os jovens que participarem do programa serão contratados por até dois anos. Desse modo, caso se destaquem em suas atividades, poderão ser admitidos em um novo cargo, formalmente. Todavia, a contratação pela Caixa é limitada ao percentual entre 5% até 15% de empregados por estabelecimento/agência.

Quem pode se candidatar

O interessado em se candidatar precisa cumprir os seguintes requisitos:

Ter entre 15 e 17 anos;

Ter renda familiar de até 50% do salário mínimo por pessoa (R$ 606,00); e

Ter escolaridade mínima de 9º ano do ensino fundamental ou o equivalente na Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Como se inscrever

Para se inscrever no programa, é preciso procurar as entidades parceiras do banco. Neste sentido, para consultar informações sobre as vagas e o processo de inscrição, basta acessar o Portal de Entidades Parceiras da Caixa e selecionar o estado em que reside.

Assim, o candidato terá acesso a uma lista de entidades parceiras do estado. Contudo, o cadastramento dos currículos pode ser online ou presencial, dependendo da instituição parceira

Caixa libera linha de crédito por aplicativo

A Caixa Econômica Federal oferece uma série de linhas de crédito aos brasileiros pessoas físicas e jurídicas. No primeiro caso, as pessoas físicas que já empreendem ou desejam empreender podem contratar um crédito de até R$ 1 mil, através do aplicativo Caixa Tem.

O chamado Crédito Caixa Tem Empreendedor PF, foi criado para apoiar pequenos empreendedores ou oferecer uma oportunidade para quem deseja iniciar um novo negócio. Como mencionado, pela modalidade é possível solicitar até R$ 1 mil, com condições de parcelamento e juros acessíveis.

Veja como realizar o procedimento a seguir:

Os interessados contam com as seguintes condições do crédito: taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e prazo de pagamento em até 24 meses. Além disso, para eles a contratação ocorre pelo aplicativo, no entanto, para isso é necessário atualizar os seus dados.

Vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Tenha em mãos documentos de identificação com foto, RG ou CNH; Faça o login usando o número do seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção “Atualize seu Cadastro”; Para confirmar, clique em “Entendi, vamos começar”; Verifique se seu endereço está correto e atualizado, estando tudo certo, confirme clicando em “Sim”; Caso os dados não estejam corretos, edite com as informações atualizadas; Na sequência, informe o local onde nasceu e depois responda algumas perguntas que aparecerá na tela; Feito isto, clique em “Próximo”; Verifique os dados informados e toque em “Continuar”; Por fim, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento.

Agora, confira como contratar o crédito:

Feita a atualização, acesse a página inicial do aplicativo; Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.