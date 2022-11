Caixa anuncia que 12 milhões de trabalhadores ainda podem sacar R$ 1 mil do FGTS

Cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda podem sacar até R$ 1 mil do saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As informações são da Caixa Econômica Federal.

Mas, atenção! O prazo está terminando e vai até o dia 15 de dezembro deste ano. Sendo assim, se você não resgatar os valores, os mesmo voltarão às contas do FGTS devidamente corrigidos.

Como saber se posso resgatar o saque extraordinário FGTS?

Segundo informações da Caixa, cerca de R$ 9,2 bilhões ainda estão disponíveis para os saques. O Governo Federal liberou a modalidade para mais de 42 milhões de trabalhadores que possuem saldo disponível em suas contas vinculadas ao FGTS.

Os valores foram depositados nas contas poupanças digitais do Caixa Tem, abertas em nome de cada titular. Durante o calendário depósitos do saque extraordinário, os trabalhadores tinham facilidade em resgatar o valor de até R$ 1 mil.

No entanto, passado este período, o interessado em ter acesso aos recursos deve solicitar o saque até o dia 15 de dezembro de 2022. Contudo, algumas circunstancias podem bloquear o saque extraordinário.

O trabalhador não sacar os valores do FGTS caso: esteja retido como garantia para o saque-aniversário; bloqueado por determinação judicial; devolvido por solicitação do empregador; ou com dados inconsistentes.

Veja como consultar:

Para conferir se você tem direito a nova modalidade, basta acessar o site ou aplicativo FGTS para conferir as informações. Confira o passo a passo:

Pelo aplicativo:

Baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Para finalizar, clique em “Confirmar”.

Pelo site:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

O trabalhador é obrigado a fazer o saque?

O saque é facultativo ao trabalhador, ou seja, caberá a ele resgatar o dinheiro ou não. Caso o cidadão não esteja interessado em realizar o saque, deverá informar por meio do aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa a decisão.

Mesmo que o crédito tenha sido realizado na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador pode, ainda assim, optar por desfazer o crédito automático, basta acessar os canais mencionados até o dia 10 de novembro.

Vale ressaltar que é possível apenas não movimentar os valores depois de creditados. Acontece que após o dia 15 de dezembro, os recursos serão retornados a conta do FGTS, devidamente corrigidos.