CAIXA lança novo cartão de crédito; veja como solicitar pelo Caixa Tem

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (8) que os usuários do Caixa Tem poderão solicitar, ainda neste mês de novembro, um cartão de crédito gratuito. O aplicativo é responsável pelos repasses de benefícios sociais do Governo Federal.

A solicitação da ferramenta deve ser realizada através da própria plataforma, de forma online. Mas, para isso, o usuário deve manter suas informações pessoais e dados sobre a renda atualizados.

Vantagens do cartão de crédito do Caixa Tem

Entre os benefícios encontrados no cartão de crédito do Caixa Tem está a anuidade grátis. Ou seja, o usuário não precisa pagar pela adesão ou manutenção do cartão caso não faça uso dele.

Além disso, por meio da ferramenta, física ou online, será possível fazer compras parceladas em lojas online e físicas. Contudo, os usuários ainda poderão solicitar cartões de crédito adicionais, sem nenhum cobrança extra.

Cartão Caixa Tem terá análise de crédito

Como qualquer outro cartão de crédito, o solicitante do produto será submetido a uma análise de crédito que, caso positiva, terá seu pedido concedido. Porém, se o cidadão estiver inscrito em instituições de proteção ao crédito, como a Serasa ou SPC, a solicitação será recusada.

De todo modo, após limpar o seu nome e não houver mais vinculo negativo ao seu CPF, o usuário poderá fazer um novo pedido para receber o cartão de crédito, no entanto, é preciso aguardar um prazo de 60 dias.

Como solicitar o cartão de crédito do Caixa Tem?

O interessado em solicitar o cartão de crédito do Caixa Tem deve seguir o passo a passo abaixo:

Baixe o app “Caixa Tem”, disponível para Android e IOS; Acesse o app “Caixa Tem”; Clique em “Cartão Caixa Tem”; Quando aparecer a mensagem “Quero meu cartão Caixa Tem”, selecione o botão “próximo”, que estará no botão laranja; Confirme o endereço de entrega do cartão e outros dados pessoais solicitados; Informe um e-mail válido para o envio de faturas; Escolha o limite disponível, após a análise do banco estatal; Selecione o melhor dia para o vencimento da fatura; e Confirme todos os dados.

Como se cadastrar no Caixa Tem?

Para aqueles que ainda não têm uma conta poupança social digital, saibam que não é necessário ser cliente da Caixa. Confira abaixo como instalar e se cadastrar no aplicativo:

Instale o aplicativo em seu celular; Em seguida, toque em “cadastre-se”; Informe os seus dados pessoais, como número do CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail; Crie uma senha numérica de, no mínimo, seis dígitos – não pode ser igual ao seu CPF e nem ter repetições em sequência, como “123456”. O sistema também não permite que você use a sua data de nascimento como senha; Feito isto, toque em “não sou um robô”; Agora, vá até a sua caixa de e-mail e procure por uma mensagem com o título “Login Caixa”. Abra-o e clique no link para validar seu cadastro; Com isso, você será redirecionado à tela de menu do Caixa Tem; Para usar os serviços, volte ao aplicativo e toque na opção “liberar acesso”; Um chat automático aparecerá na tela de seu celular, toque na opção “toque aqui para realizar seu primeiro acesso”; Na sequência, será necessário validar o seu celular. A ação é necessária para evitar fraudes nos cadastros; Na tela seguinte, toque em “continuar”; Feito isto, clique em “receber código”; Um código será encaminhado por SMS. Desta forma, digita-o no campo solicitado do app; Agora nomeie o seu celular como quiser.

Como atualizar o cadastro no Caixa Tem?

Abra o aplicativo Caixa Tem; Faça login com CPF e senha; Vá em “Atualize seu cadastro” (esteja com seus documentos em mãos); Toque em “Entendi, vamos começar”; Na próxima tela, confirme seus dados (o app mostrará primeiro seu endereço; se estiver atualizado, clique em “Sim, está correto”, se não vá em “Meu endereço mudou); Feito isto, informe se nasceu no Brasil ou não e clique em “Próximo”; Em seguida, toque em “Entendi, vamos lá” e informe sua fonte de renda, valor, há quanto tempo recebe, profissão e patrimônio; Ao finalizar, clique em “Próximo” e aperte em “Confirmar” caso os dados estejam corretos; Para validar o seu cadastro, toque em “Continuar” e escolha qual documento será enviado; Depois, clique em “Continuar” novamente e siga as instruções das próximas telas para envio das imagens.

Pronto! Após atualizar o seu cadastro, o Caixa Tem irá desbloquear o acesso aos recursos da conta em até 48 horas.