Caixa libera antecipação de 5 parcelas do FGTS ainda em novembro

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente uma atualização no seu serviço de antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Agora, os trabalhadores poderão adiantar até cinco parcelas da modalidade.

Antes, os beneficiários podiam antecipar apenas três saques do FGTS. De acordo com o banco, o serviço já beneficiou mais de 2,3 milhões de trabalhadores, destes, 1,3 milhão eram negativados. Com isso, cerca de R$ 15 bilhões injetados na economia do país.

Como antecipar o saque-aniversário do FGTS

Primeiramente, o trabalhador deve aderir a modalidade do saque-aniversário, que normalmente concede uma parcela anual de parte do saldo disponível nas contas do FGTS do titular no mês de seu aniversário.

Assim, a antecipação que funciona como um empréstimo adianta, agora, até cinco parcelas do saque do FGTS. Para isto, basta o trabalhador habilitar que a Caixa receba a parcela da modalidade quando for liberada nos anos seguintes.

O procedimento é feito 100% online, por meio do aplicativo da instituição financeira. Ademais, não há consulta ao SPC e Serasa, desde que o cliente tenha saldo nas contas do FGTS.

É importante salientar que a adesão ao saque-aniversário deve ser realizada pelo trabalhador por meio do aplicativo FGTS, no site fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking CAIXA ou ainda nas agências. Todavia, quem opta pela modalidade perde o direito ao saque-rescisão diante demissão sem justa causa.

Como é calculado o valor do saque-aniversário

Inicialmente, é válido lembrar que o cálculo varia de acordo com o valor que o trabalhador tem disponível em suas contas vinculadas ao FGTS. Ainda, é possível ser acrescentada uma parcela adicional, o que também será correspondente a faixa de saldo. Veja na tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Como contratar a antecipação do saque-aniversário

O trabalhador deverá acessar o Internet Banking da Caixa e clicar na opção “Crédito”. Na sequência, será necessário tocar na opção Antecipação do Saque-aniversário. Feito isto, um pré-contrato será gerado.

Ademais, o valor do saldo utilizado como base para o cálculo do crédito será bloqueado no FGTS como garantia da operação. A taxa de juros é a mais baixa para empréstimos destinado a pessoas físicas, de 1,49% ao mês.