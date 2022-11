Caixa libera auxílio de até R$ 3 mil via aplicativo; veja como receber

Atualmente, a Caixa Econômica Federal está disponibilizando um novo microcrédito à população brasileira por meio do Caixa Tem. A nova modalidade pode ser buscada tanto por pessoas físicas que desejam empreender e quanto por microempreendedores individuais (MEIs).

De acordo com os dados oficiais, mais de 602 mil pessoas solicitaram o chamado SIM Digital desde o início das solicitações no final do mês de março. Do total, cerca de 499 mil estão negativadas. Portanto, trata-se de uma taxa de 83% dos contratantes. Confira mais informações a seguir.

Empréstimo de até R$ 1 mil

O microcrédito da Caixa de até R$ 1 mil está sendo destinado às pessoas físicas que desejam empreender. O auxílio serve para quem quer iniciar um negócio, seja para compra de materiais, pagamento de fornecedores, ou outras necessidades.

As condições da modalidade do crédito, são as seguintes:

Juros: a partir de 1,95% ao mês;

Valor máximo para contratação: R$ 1 mil;

Prazo para pagamento: entre 12 a 24 meses;

Contratação: via aplicativo Caixa Tem.

É importante destacar que pessoas negativadas e/ou beneficiários de programas sociais, como Auxílio Brasil, também podem recorrer ao serviço.

Empréstimo de até R$ 3 mil

Voltado aos MEIs, o valor de até R$ 3 mil também deve ser aplicado na empresa, seja para pagamento de fornecedores, capital, compra de mantimentos, entre outras necessidades.

Com relação as suas condições:

Juros: a partir de 1,99% ao mês;

Valor máximo para contratação: R$ 3 mil;

Prazo para pagamento: entre 12 a 24 meses;

Ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço;

Contratação: presencialmente em uma agência da Caixa.

Como pedir o crédito?

A contratação do crédito via Caixa Tem está disponível, até o momento, apenas para as pessoas físicas. De acordo com a Caixa, os desenvolvedores já estão trabalhando para autorizar a solicitação dos MEIs por meio do aplicativo.

Solicitação pelos MEIS:

Na prática, o requerente terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).

Solicitação pelas pessoas físicas:

Baixe ou atualize o app Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Atualize seu cadastro no aplicativo; Clique em “Crédito Caixa Tem“; Clique em “Contratar Crédito Caixa Tem”; Informe como você pretende usar o dinheiro do seu empréstimo. Lembre-se que é preciso informar que aplicará a quantia em algum empreendimento; Simule o empréstimo e escolha o valor das parcelas; Para quem ainda não tem poupança digital, a abertura pode ser feita na hora. Não há previsão de cobrança extra para realizar o procedimento; Confirme o pedido e aguarde os 10 dias previstos pelo Governo Federal.