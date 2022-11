CAIXA libera consulta de BOLADA para 10 milhões de trabalhadores

A Caixa Econômica Federal está convocando mais de 10 milhões de trabalhadores a realizarem um saque de R$ 23 bilhões. A saber, esse montante se refere às cotas do PIS/PASEP, liberadas desde agosto de 2019.

Em 2020, o saldo do extinto Fundo PIS/PASEP foi transferido para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Sendo assim, a consulta e outros meios de transações devem ser feitos através dos canais do órgão.

Podem realizar o saque das cotas os trabalhadores que atuaram com carteira assinada em empresa privada ou no setor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Contudo, no caso de falecimento do titular, o direito é estendido aos seus herdeiros ou dependentes.

Como consultar as cotas do PIS/PASEP?

O trabalhador ou herdeiro que esteja na dúvida se tem direito as cotas do PIS/PASEP, pode fazer a consulta online ou presencial. Veja em quais canais consultar:

App Caixa Trabalhador – funcionários de empresa privada;

App BB PASEP – funcionários públicos;

App FGTS – para todos os funcionários;

Agências da Caixa Econômica ou Banco do Brasil.

Como sacar o PIS/PASEP?

Atualmente, tanto a consulta quanto a solicitação dos valores estão bem simplificados. Os trabalhadores ou seus herdeiros podem acessar o aplicativo Meu FGTS. Contudo, o mesmo pode ser feito em uma agência da Caixa Econômica, com um documento oficial com foto.

Veja como consultar e solicitar os valores pelo aplicativo do FGTS:

Baixe o aplicativo FGTS no seu celular; Faça login com sua conta gov.br; Clique na opção “Você possui saque disponível”; Clique em “Solicitar saque do PIS/PASEP”.

Já os herdeiros, devem consultar e solicitar o benefício da seguinte forma:

Baixe o aplicativo FGTS no seu celular; Faça login com sua conta gov.br; Clique na opção “Outras Situações de Saque”; Clique em “PIS/Pasep – Falecimento do Trabalhador”.

Na ocasião será necessário apresentar alguns dos seguintes documentos:

Certidão de óbito e declaração de dependente habilitado à pensão por morte emitido pelo INSS;

Certidão de óbito e a certidão ou declaração de dependente habilitado à pensão por morte;

Alvará judicial designando os beneficiários ao saque;

Escritura pública de inventário.

Ademais, vale ressaltar que o saque de até R$ 3 mil está disponível nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica, ou em uma unidade das Casas Lotéricas através do Cartão Cidadão e senha. Já no caso de valores maiores, tanto o trabalhador quanto o herdeiro deve ir à alguma agência da Caixa com a devida documentação.