Caixa libera dois créditos para negativados; conheça

Atenção consumidor! Se você está negativa e não consegue contratar um empréstimo a Caixa Econômica Federal pode solucionar o seu problema. A instituição oferece duas linhas crédito que permite a contratação sem consulta ao SPC ou Serasa.

Veja as condições dos serviços adiante.

Empréstimo por penhor

A primeira linha de crédito também é conhecida como empréstimo por penhor. É necessário o cliente levar um objeto de valor para ser avaliado pelo banco e então conseguir a liberação do crédito. Geralmente os valores concedidos variam entre R$ 50 mil a R$ 100 mil.

Normalmente, a Caixa aceita os seguintes itens para penhor:

Joias;

Canetas;

Relógios;

Pratarias de valor;

Pérolas;

Metais e pedras nobres como ouro, diamante, entre outros.

Como contratar o empréstimo por penhor?

Inicialmente, o cidadão deve se certificar de que possui um bem aceito pela instituição financeira. Feito isso, basta ir até uma agência da Caixa que oferece o serviço para solicitar o Crédito Penhor Caixa.

Informações sobre o número de parcelas e forma de pagamento só serão dadas no momento da contratação. Acontece que todas as condições só serão repassadas após a avaliação do bem.

Caso o FGTS seja colocado como garantia, o não pagamento das parcelas pode resultar no desconto automático no valor da dívida nas contas do Fundo de Garantia. No mais, o trabalhador só conseguirá contratar o empréstimo por meio do FGTS caso o empregador tenha aderido ao serviço.

O penhor de bens utilizado como garantia para a concessão do empréstimo para negativados só será devolvido ao dono em um prazo máximo de 180 dias, na hipótese de pagamento da dívida. Assim, se o pagamento não for realizado em até 30 dias após o prazo final, os bens serão leiloados.

Empréstimo por antecipação do saque-aniversário

Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem solicitar a antecipação do resgate. A possibilidade funciona como uma modalidade de crédito por meio da Caixa.

O saque-aniversário é uma modalidade que possibilita ao trabalhador resgatar parte do saldo disponível em suas contas vinculadas ao Fundo de Garantia no mês de seu aniversário, todos os anos.

Com a antecipação, ou melhor dizendo, com o empréstimo do FGTS, é possível receber de uma só vez o valor que poderia levar 5 anos para receber. A depender da instituição financeira, a quantidade de parcelas a serem antecipadas podem chegar a 10 saques.

Segundo a Caixa, o valor máximo estipulado para o empréstimo não pode ultrapassar 30% do salário do trabalhador, ou ser maior que 10% do valor disponível no Fundo de Garantia. Além disso, os juros aplicados são baixos, de 3,5% ao mês, uma vez que há garantia de pagamento.

Para contratar o empréstimo, é necessário ter um saldo superior a R$ 300 nas contas ativas e inativas do FGTS, além de ter aderido a modalidade de saque-aniversário por meio do aplicativo do FGTS.

Quem pode antecipar o saque-aniversário pela Caixa?

Para contratar o empréstimo na Caixa, o trabalhador deve:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Possuir conta corrente ou poupança na Caixa (exceto Poupança Social Digital e Poupança Caixa Fácil);

Ser optante pelo Saque Aniversário FGTSe autorizar a Caixa a consultar informações do seu FGTS;

Possuir saldo de FGTS suficiente para a antecipação, dentro dos valores mínimos para contratação;

Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar adimplente com a Caixa ou utilizar recurso do crédito para quitação da dívida.