Caixa libera empréstimo de até R$ 20 mil para trabalhadores

Infelizmente, este ano, o número de pessoas inadimplentes do país cresceu. Devido ao acúmulo de dívidas, com intuito de aliviar o bolso dos brasileiros, a Caixa Econômica Federal oferece uma linha de crédito que permite a antecipação do 13º salário, até o valor de R$ 20 mil.

O salário extra é concedido aos trabalhadores formais e segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O pagamento ocorre anualmente, liberado em duas parcelas. O valor corresponde ao salário vigente do funcionário e à quantidade de meses trabalhados no ano.

Por lei, o depósito da primeira parcela deve ser feito pelo empregador até o dia 30 de novembro, enquanto a segunda deve cair até o dia 20 de dezembro, obrigatoriamente. Desse modo, quem não quer ou não pode esperar o pagamento do 13º salário, a solução é antecipar os recursos.

Antecipação de até R$ 20 mil pela Caixa

Para conseguir a antecipação do 13º salário, é preciso que o interessado receba o salário ou o benefício do INSS pela Caixa. O valor da contratação varia entre R$ 500 e R$ 20 mil. Normalmente, a quantia tende a cair no dia seguinte à contratação.

No que se refere ao pagamento da dívida, é feito de uma só vez na data do recebimento do salário extra. O prazo de vencimento é de até 330 dias. Todavia, é importante lembrar que se refere a um empréstimo, com cobrança de juros e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

Como contratar?

Para solicitar a antecipação do seu 13º salário, basta ir até a agência Caixa e apresentar os seus documentos pessoais. Mais informações também estão disponíveis nos seguintes canais:

Aplicativo da Caixa (Android e iOS);

WhatsApp 0800 104 0 104;

Telefone 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas).

Empréstimo por penhor da Caixa

A Caixa também libera uma linha de crédito para negativados, conhecida como empréstimo por penhor. É necessário que o cliente leve um objeto de valor para ser avaliado pelo banco e então conseguir a liberação do crédito. Geralmente os valores concedidos variam entre R$ 50 mil a R$ 100 mil.

Normalmente, a Caixa aceita os seguintes itens para penhor:

Joias;

Canetas;

Relógios;

Pratarias de valor;

Pérolas;

Metais e pedras nobres como ouro, diamante, entre outros.

Como contratar?

Inicialmente, o cidadão deve se certificar de que possui um bem aceito pela instituição financeira. Feito isso, basta ir até uma agência da Caixa que oferece o serviço para solicitar o Crédito Penhor Caixa.

Informações sobre o número de parcelas e forma de pagamento só serão dadas no momento da contratação. Acontece que todas as condições só serão repassadas após a avaliação do bem.

Caso o FGTS seja colocado como garantia, o não pagamento das parcelas pode resultar no desconto automático no valor da dívida nas contas do Fundo de Garantia. No mais, o trabalhador só conseguirá contratar o empréstimo por meio do FGTS caso o empregador tenha aderido ao serviço.

O penhor de bens utilizado como garantia para a concessão do empréstimo para negativados só será devolvido ao dono em um prazo máximo de 180 dias, na hipótese de pagamento da dívida. Assim, se o pagamento não for realizado em até 30 dias após o prazo final, os bens serão leiloados.