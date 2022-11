Caixa libera empréstimo de até R$ 3 mil para negativados

Atualmente, mais de 66 milhões de pessoas estão com o nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito. A situação não é agradável, uma vez que estar negativado impede o cidadão de contratar empréstimos. No entanto, a Caixa Econômica Federal está oferecendo uma nova linha de crédito que pode ser disponibilizada para quem está com o CPF irregular.

Se você está endividado e precisando de uma grana extra, a Caixa Econômica Federal te oferece uma ótima oportunidade. Está disponível através do Caixa Tem uma linha de crédito voltado aos cidadãos que desejam empreender e aos microempreendedores individuais (MEI).

Requisitos para Microempreendedores Individuais (MEI): Limite de crédito de até R$ 3 mil;

Taxa de juros: a partir de 1,99% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

Todavia a solicitação por enquanto é somente nas agências. Contudo, a Caixa já informou que em breve a contratação também poderá ser feita pelo Caixa Tem. Requisitos para pessoas físicas: Limite do crédito de até R$ 1.500 mil;

Taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Prazo para pagamento: até 24 meses;

A solicitação é feita digitalmente direto pelo aplicativo Caixa Tem. Vale ressaltar está em trâmite no Congresso Nacional uma proposta que prevê o aumento desse empréstimo. De acordo com a Medida Provisória 1107/22, o valor contratado pode passar de R$ 1 mil para R$ 1,5 mil destinado a pessoas físicas e, de R$ 3 mil para R$ 4,5 mil para MEI. No que se refere aos requisitos para os cidadãos negativados, a contratação será possível desde que sua dívida não ultrapasse R$ 3 mil. No caso dos MEI, é preciso ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço. Como solicitar? Além das condições serem diferentes, o processo de solicitação também é específico entre os grupos. Veja como solicitar o empréstimo a seguir: Solicitação por pessoas físicas: Será necessário baixar ou atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem e realizar os seguintes passos: Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa. Solicitação por Microempreendedores Individuais (MEI): Na prática, o requerente terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).

Fonte: Notícias Concursos