Caixa libera R$ 1 MIL para mulheres desta forma

Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou a liberação de um novo microcrédito para mulheres empreendedoras, que está sendo disponibilizado em parceria com o Sebrae. Segundo a instituição financeira, um total de R$ 1 bilhão está sendo liberado para a nova linha de crédito, nomeada de “Caixa para Elas Empreendedoras”.

O empréstimo está sendo liberado com o objetivo de atender ao grupo de mulheres empreendedoras que estão na fase inicial da carreira, sem formalização. De acordo com o banco, para receber o crédito, a mulher terá que se formalizar como Microempreendedora Individual (MEI) e participar de um curso.

Ainda, a Caixa informou que a linha de crédito será moldada conforme a necessidade para o investimento da empreendedora. O ticket médio de cada linha será no valor de R$ 1.000 e o recurso estará disponível para as empreendedoras até o dia 19 de novembro.

Ações de capacitação para empreendedoras

Além da liberação da linha de crédito, a Caixa e o Sebrae realizarão ações de atendimento ao empreendedorismo feminino de todo Brasil, com o objetivo de capacitar o máximo de mulheres para suas atividades trabalhistas.

A instituição financeira informou que a expectativa é atender um público de 30 milhões de mulheres, entre empreendedoras formalizadas e não formalizadas. Ambas instituições oferecerão cursos de capacitação, orientação para formalização e incentivo para a abertura de seus negócios.

Negativadas também poderão solicitar o crédito

A presidente da Caixa Econômica Federal informou que a linha de crédito também poderá ser solicitada por empreendedoras negativadas, desde que formalizem o seu negócio, se tornando Microempreendedoras Individuais (MEIs).

Empreendedora que recebe o Auxílio Brasil não terá o benefício cortado

Ainda, de acordo com a presidente da instituição financeira, as empreendedoras que são beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil não deixarão de receber o benefício contratando a linha de crédito de R$ 1.000.

Além disso, após três meses de formalização, a beneficiária estará habilitada para solicitar o crédito de antecipação de recebível e cartão de crédito da Caixa. A partir de sete meses de formalização, a profissional terá acesso ao Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que é de R$ 12 mil e, após 12 meses, as empreendedoras poderão contratar empréstimos com valores maiores, como o Pronampe.