Caixa Pra Elas: Caixa libera até R$ 3 mil para mulheres empreendedoras; veja como receber

A Caixa Econômica Federal criou um programa exclusivo para o atendimento às mulheres empreendedoras: o Caixa Pra Elas. Através deste programa, as mulheres brasileiras podem ter acesso a produtos e serviços exclusivos para empreender.

Além disso, a iniciativa também oferece atendimento com orientação sobre prevenção à violência, promoção de educação financeira e empreendedorismo, bem como produtos e serviços pensados exclusivamente para as mulheres empreendedoras.

Caixa Pra Elas: produtos e serviços para as mulheres

Entre os produtos mais procurados entre as mulheres na Caixa Econômica Federal está as mais variadas linhas de crédito disponibilizadas. O programa Caixa Pra Elas oferece empréstimo a excelentes condições para ajudar no empreendedorismo feminino.

Tanto Pessoa Física (PF) quanto Pessoa Jurídica (PJ) podem solicitar os produtos e serviços disponíveis. A seguir, conheça quais produtos estão disponíveis para as mulheres na Caixa e as condições para obter cada um deles.

Crédito Pessoa Física

A Caixa Econômica oferece para as mulheres Pessoa Física empréstimo de até R$ 1 mil, como uma oportunidade para você iniciar o seu negócio.

Além disso, as condições são facilitadas, com até 24 meses para pagar. A taxa de juros varia entre 2,99% a 3,60% ao mês.

Até mesmo as mulheres que estiverem negativadas podem conseguir o empréstimo. Para solicitar, basta acessar o aplicativo Caixa Tem, pois todo o processo é realizado de forma 100% digital.

Crédito Consignado

O crédito consignado é aquele atrelado ao seu benefício ou salário. Assim, quando você realiza um empréstimo consignado, as parcelas são descontadas diretamente na sua folha de pagamento.

No programa Caixa Pra Elas, a Caixa Econômica oferece até 5% de desconto na taxa de juros para as mulheres que desejam obter esta linha de crédito.

Pausa Maternidade

A Caixa Econômica conta com um serviço especial para as mamães que acabaram de ganhar o seu bebê ou adotar. Trata-se da Pausa Maternidade. Através dela, você pode pausar as parcelas do seu empréstimo por até 4 meses, como se fosse uma “licença maternidade do empréstimo”.

As mulheres podem solicitar este benefício caso tenha adquirido uma CDC (Crédito Direito ao Consumidor), Crédito Caixa Energia Renovável, Crédito Pessoal ou até mesmo em renegociações.

Pronaf Custeio Mulher

Você é produtora agrícola ou pecuária? Saiba que você pode solicitar até R$ 250 mil através do Pronaf Custeio Mulher. Além disso, pode pagar em até 14 parcelas, a depender do ciclo de cada cultura.

Para o programa Caixa Pra Elas, as mulheres recebem o desconto de 0,5% na taxa de juros.

Microcrédito PJ MEI

Se você é MEI, a Caixa libera até R$ 3 mil reais para o seu empreendimento. Trata-se do microcrédito para empreendedoras. Através dessa linha de crédito, você pode obter condições especiais, como até 24 meses para pagar e taxa de até 1,99% ao mês.

Além disso, para solicitar, basta acessar o aplicativo Caixa Tem. Ademais, negativadas também podem obter esta modalidade de crédito.

Caixa Pra Elas: Acolhimento e Incentivo

Além de oferecer produtos e serviços exclusivos para as mulheres, o programa Caixa Pra Elas também conta com acolhimento e incentivo para as mulheres empreendedoras.

No portal do programa, as mulheres têm acesso a todas as informações para se proteger contra a violência doméstica e familiar. Assim, o portal oferece orientação sobre medidas protetivas, onde solicitar proteção e os canais de atendimento disponíveis para a mulher.

Além disso, o programa também objetiva promover o empreendedorismo entre as mulheres. Assim, oferece educação financeira através de vídeos, cartilhas sobre empreendedorismo e emancipação, bem como sugere cursos para incentivar as futuras empreendedoras do Brasil.

A Caixa Econômica conta com a parceria do Sebrae para o desenvolvimento do projeto Caixa Pra Elas. Dessa forma, o Sebrae atua como uma fonte de informações, oferecendo mais de 300 cursos online e gratuitos para a profissionalização e independência da mulher.