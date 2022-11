Caixa retoma consignado do Auxílio Brasil nesta segunda-feira, 14

Nesta segunda-feira (14), a Caixa Econômica Federal retomou oficialmente a liberação do consignado do Auxílio Brasil. O crédito estava suspenso desde o dia 1 de novembro, por causa do período de processamento da folha de pagamentos do benefício. Com a retomada, os usuários podem voltar a solicitar o dinheiro no sistema do banco.

Desde que iniciou a liberação do consignado do Auxílio Brasil, a Caixa já realizou três suspensões do crédito. A primeira delas aconteceu por causa de falhas no sistema e durou dois dias. A segunda aconteceu por causa de uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) e durou apenas um dia.

A terceira foi a mais longa das paralisações. Devido ao procedimento de processamento dos dados dos usuários, o sistema do consignado ficou fora do ar por 14 dias. A Caixa Econômica Federal já confirmou que esta paralisação deverá acontecer todos os meses, porque o sistema da Dataprev faz mensalmente este processamento.

Vale lembrar que este período de paralisação atinge apenas os novos pedidos. Todas as pessoas que realizaram as solicitações durante o mês de outubro e tiveram o sistema aceito, seguiram o rito normalmente, com confirmação de descontos acontecendo já a partir deste mês de novembro.

O cidadão interessado no consignado do Auxílio Brasil pode realizar o pedido do banco através do aplicativo do Caixa Tem, ou através de casas lotéricas e agências do banco. O cidadão deverá escolher qual a melhor forma de fazer a solicitação de acordo com as suas questões individuais.

Como funciona o consignado

O consignado do Auxílio Brasil é um sistema de crédito destinado apenas aos usuários do programa social. Indivíduos que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também podem realizar a solicitação.

Depois de ter o pedido aceito, o usuário passa a ter que pagar a dívida na forma de descontos mensais na folha de pagamentos. Assim, o cidadão recebe menos por mês até que ele consiga quitar o montante por completo.

Segundo as regras gerais do programa, este desconto precisa ser de, no máximo, 40% por mês. A taxa de juros escolhida pelos bancos não pode ultrapassar a marca de 3,5% ao mês, e os cidadãos precisam bancar a dívida em um período de no máximo 24 meses.

Reclamações

Nos últimos dias, alguns usuários que solicitaram o consignado do Auxílio Brasil usaram as redes sociais para reclamar de possíveis erros no sistema de descontos do consignado pela Caixa Econômica Federal.

Parte dos usuários disse que o contrato indicaria que o desconto do consignado começaria a acontecer apenas em dezembro, mas teria chegado já em novembro. Eles teriam percebido este movimento através do extrato que já aparece no app oficial do Auxílio Brasil.

A Caixa Econômica Federal explicou que o desconto estava mesmo programado para novembro. “A sua parcela do empréstimo é debitada automaticamente a partir do primeiro benefício a ser recebido após a contratação. A data de 07/12 que aparece no extrato do contrato é o prazo para que a Caixa receba o valor do Ministério da Cidadania”, diz a mensagem que o banco está enviando aos seus clientes.