CAIXA: Revelado como abrir uma conta pela internet, e brasileiros começam aproveitar

Atualmente, a Caixa Econômica Federal permite que os cidadãos abram contas no conforto do seu lar. Na prática, é possível abrir uma conta poupança em poucos passos pelo aplicativo Caixa Tem.

Até alguns anos atrás, para abrir uma conta em uma instituição financeira era necessário ir presencialmente em uma agência. No entanto, atualmente, é possível fazer o procedimento pela internet, de maneira rápida e prática. A Caixa Econômica Federal é um dos bancos que permite que os cidadãos abram contas no conforto do seu lar.

No entanto, pela internet, é possível abrir apenas uma conta poupança. Caso o seu interesse seja uma conta-corrente, será necessário buscar uma das unidades da instituição para solicitar a abertura. Todavia, é possível acompanhar a movimentação da conta por meio do aplicativo da Caixa.

Como abrir uma conta no aplicativo da Caixa

Para abrir uma conta poupança, basta acessar o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS). No entanto, antes de qualquer coisa, é preciso instalar a plataforma digital no celular. Além disso, é preciso ter no mínimo 18 anos, além de um CPF regular. Veja o passo a passo:

Instale o aplicativo em seu celular; Em seguida, toque em “cadastre-se”; Informe os seus dados pessoais, como número do CPF, nome completo, número do telefone celular, data de nascimento, CEP e endereço de e-mail; Crie uma senha numérica de, no mínimo, seis dígitos – não pode ser igual ao seu CPF e nem ter repetições em sequência, como “123456”. O sistema também não permite que você use a sua data de nascimento como senha; Feito isto, toque em “não sou um robô”; Agora, vá até a sua caixa de e-mail e procure por uma mensagem com o título “Login Caixa”. Abra-o e clique no link para validar seu cadastro; Com isso, você será redirecionado à tela de menu do Caixa Tem; Para usar os serviços, volte ao aplicativo e toque na opção “liberar acesso”; Um chat automático aparecerá na tela de seu celular, toque na opção “toque aqui para realizar seu primeiro acesso”; Na sequência, será necessário validar o seu celular. A ação é necessária para evitar fraudes nos cadastros; Na tela seguinte, toque em “continuar”; Feito isto, clique em “receber código”; Um código será encaminhado por SMS. Desta forma, digita-o no campo solicitado do app; Agora nomeie o seu celular como quiser.

Vantagens da conta poupança Caixa Tem

Pelo Caixa Tem, é possível realizar uma série de ações gratuitamente. Em suma, o correntista pode fazer:

Até 2 saques por mês em lotéricas e terminais de autoatendimento;

Até 3 transferências por mês para contas de outros bancos;

Transferência ilimitada para contas da Caixa;

Emissão de até 2 extratos por mês, e

Consultas no site e aplicativos disponibilizados pela Caixa.

Outros serviços disponíveis no aplicativo são:

Pagar boletos online;

Realizar pagamentos na Casa Lotérica;

Fazer recarga de telefone celular vinculado a qualquer operadora;

Contratar o Seguro Apoio Família;

Obter dicas financeiras;

Realizar compras online com o cartão de débito virtual;

Realizar compras presenciais mediante a leitura do QR Code emitido pela máquina de cartão do estabelecimento comercial;

Informar os rendimentos de pessoa física;

Consultar o Número de Identificação Social (NIS);

Consultar o Bolsa Família;

Receber o Seguro-desemprego;

Fazer transferências via TED e DOC;

Fazer transferências e efetuar pagamentos com a chave PIX;

Consultar o extrato de movimentação da conta poupança.