Caixa surpreende clientes com liberação de R$ 1 MIL; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente uma nova parceria com o Sebrae para liberação de um novo microcrédito para mulheres. De acordo com o banco, um total de R$ 1 bilhão será liberado para a nova linha de crédito, nomeada de “Caixa para Elas Empreendedoras”.

A princípio, o empréstimo tem como objetivo atender ao grupo de mulheres empreendedoras, que estão na fase inicial da carreira, sem formalização. A instituição financeira informou que, para receber o crédito, a trabalhadora deve se formalizar como Microempreendedora Individual (MEI) e realizar um curso.

Além disso, a linha de crédito está sendo moldada conforme a necessidade para o investimento da empreendedora. A ação, que já está disponível desde o último dia 19, está permitindo que o ticket médio de cada linha seja no valor de R$ 1.000.

Ações de capacitação para empreendedoras

A Caixa e o Sebrae informaram que estão realizando ações de atendimento ao empreendedorismo feminino de todo Brasil, com a finalidade de capacitar o máximo de mulheres para suas atividades trabalhistas.

A expectativa é atender cerca de 30 milhões de mulheres, entre empreendedoras formalizadas e não formalizadas. Ambas instituições estão oferecendo cursos de capacitação, orientação para formalização e incentivo para a abertura de seus negócios.

Mulheres com o nome sujo também poderão solicitar o crédito

A presidente da Caixa Econômica Federal anunciou também que a linha de crédito poderá ser solicitada por empreendedoras negativadas, desde que essas mulheres formalizem o seu negócio, se tornando Microempreendedoras Individuais (MEIs).

Auxílio Brasil não será cortado

Ainda, de acordo com a presidente da Caixa, as empreendedoras que são beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil não deixarão de receber o benefício contratando a linha de crédito de R$ 1.000.

Ademais, após três meses de formalização, a beneficiária estará habilitada para solicitar o crédito de antecipação de recebível e cartão de crédito da Caixa. A partir de sete meses de formalização, a profissional terá acesso ao Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que é de R$ 12 mil e, após 12 meses, as empreendedoras poderão contratar empréstimos com valores maiores, como o Pronampe.

Novo empréstimo de até R$ 2,5 mil pelo Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal começou a ofertar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil no dia 11 de outubro. Na ocasião, a instituição financeira também divulgou as condições para contração do serviço. O valor médio das operações é de R$ 2.500.

Os beneficiários do programa social podem comprometer até 40% do seu benefício, o que corresponde a uma parcela máxima de R$ 160 por mês. Os juros aplicados são de 3,45% ao mês, e é possível parcelar a dívida em até 24 vezes.

Quais bancos oferecem o empréstimo?

Atualmente, os bancos que estão oferecendo o empréstimo são:

Caixa Econômica Federal, com juros de 3,45% ao mês;

Pintos S/A Créditos, com juros de 2,89% ao mês;

QI Sociedade de Crédito S/A, com taxas de 3,39% ao mês;

Banco Pan, para quem já tinha feito um pré-cadastro.

Como solicitar o empréstimo consignado pela Caixa?

Quem tem interesse em solicitar o crédito consignado do Auxílio Brasil, basta ter uma conta poupança digital no Caixa Tem e corresponder aos seguintes critérios básicos do serviço:

Estar recebendo o benefício há mais de 90 dias;

Não ter data de término do recebimento do benefício;

Não ter deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania.

Conferindo a estes requisitos, basta seguir os passos abaixo para fazer a solicitação:

Acesse o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS); Clique em “Empréstimo”; Selecione as opções de parcelamento do consignado; Escolha se você deseja realizar o empréstimo com ou sem seguro; Clique nas caixas para autorizar os termos de contrato necessários; Informe a senha; Aguarde a análise de 48 horas; Caso esteja tudo certo, a Caixa vai depositar o valor diretamente na conta do Caixa Tem.

Vale ressaltar que o crédito também pode ser contratado nas agências da instituição financeira. Basta ir presencialmente ao banco e apresentar os documentos necessários.