CAIXA surpreende e libera até R$ 3 MIL para quem está com o nome sujo

Atenção, brasileiros. Atualmente, a Caixa Econômica Federal disponibiliza um novo empréstimo para negativados com valores que oscilam entre R$1.000 e R$3.00o. A seguir, confira informações a respeito de como sacar os valores desse novo benefício.

Crédito na CAIXA

A princípio, de acordo com as regras oficiais da CAIXA, para pessoa física o crédito está disponível no valor de R$ 1 mil, com taxa de juros mensal a partir de 1,95% ao mês. O cidadão terá 24 meses para quitar o empréstimo.

Seja como for, para conseguir a quantia, o cidadão poderá solicitar o dinheiro via aplicativo Caixa Tem, bastando concordar com os termos do empréstimo e aguardar até sete dias para aprovação do crédito.

Por outro lado, a Caixa oferece o valor máximo de até R$3 mil via Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital). Como o próprio nome sugere, a oferta visa atender os microempreendedores individuais. O crédito também pode ser parcelado em 24 parcelas mensais.

A saber, nessa modalidade os juros são baixos em relação ao mercado, já que suas taxas partem de 1,99% mensal. O objetivo é conceder o valor de até R$ 3 mil para empreendedores com pouco acesso a este tipo de crédito, incluindo quem está negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pessoas físicas e MEIs que exerçam atividade autônoma, com renda ou receita bruta anual de até R$ 360 mil. O governo considera que as pessoas físicas são “empreendedores individuais”.

Vale lembrar, ainda, que o valor ficará disponível para o negócio do trabalhador, para aumento do capital de giro, compra de insumos ou investimentos em equipamentos e utensílios que favoreçam o aumento da produção na atividade do trabalhador.

De acordo com informações da CAIXA, no ato da contratação, o usuário deverá realizar uma declaração de uso da quantia disponível, por meio de um quiz interativo sobre educação financeira e uso consciente do crédito disponível (R$1 mil a R$3 mil).

Qual o limite do microcrédito da Caixa?

De acordo com a CAIXA, para pessoa física, o limite de crédito é no valor de R$ 1 mil. O prazo de pagamento é de até 24 meses, com juros a partir de 1,95% ao mês (26,08% ao ano).

Já o MEI terá limite de crédito de R$ 3 mil, com prazo de pagamento de até 24 meses. Os juros começam a partir de 1,99% ao mês (26,68% ao ano).

Segundo informações divulgadas pela CAIXA, o crédito de R$ 1 mil ou R$3 mil, será liberado em até 10 dias, a contar da data de atualização do cadastro. Após aprovação, o cliente poderá realizar a contratação do valor e os recursos que serão creditados imediatamente na conta.

Como solicitar?

O empréstimo de R$ 1 mil para pessoas físicas será liberado diretamente pelo aplicativo do CAIXA Tem. Para quem é MEI, o valor de R$3 mil deverá ser solicitado em uma agência da Caixa.

O cidadão com o nome sujo poderá solicitar o microcrédito de R$1 mil ou R$3 mil. Terá acesso aos empréstimos inclusive quem está com o nome sujo (negativados) em instituições de análise de crédito, como Serasa e SPC Brasil.