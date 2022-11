CAIXA surpreende mulheres com crédito de até R$ 5 mil; veja como receber

Recentemente, a Caixa Econômica Federal lançou uma nova modalidade de crédito destinada às mulheres do país. Estamos falando do Emprega + mulheres, que foi disponibilizado com a finalidade de incentivar as mulheres a terem maior participação no mercado de trabalho e área do empreendedorismo.

A instituição financeira informou que as mulheres poderão receber até R$ 5.000 para investirem.

Novo empréstimo de até R$ 5 mil para mulheres

A nova linha de crédito foi liberada para mulheres que atuam como Microempreendedoras Individuais (MEI). De acordo com a instituição financeira, a modalidade vai liberar o valor de até R$ 5.000 às empreendedoras.

As trabalhadoras poderão ter acesso ao crédito por meio do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital), gerenciado pela Caixa. Ainda, de acordo com informações da instituição, as mulheres que foram vítimas de violência doméstica terão prioridade no acesso aos valores.

Outros benefícios da Emprega + Mulheres

Além do lançamento do valor liberado empréstimo, a Caixa Econômica, juntamente com o Sebrae, vão realizar ações de atendimento às empreendedoras de todo país, com a finalidade de capacitar o máximo de mulheres para o mercado de trabalho.

A instituição informou que a previsão é atender 30 milhões de mulheres, entre empreendedoras formalizadas e não formalizadas. Ainda, as instituições informaram que oferecerão cursos de capacitação, orientação para formalização e incentivo para a abertura de seus negócios.

Mulheres com o nome sujo poderão receber o empréstimo

A presidente da Caixa Econômica Federal informou que a linha de crédito também poderá ser solicitada por empreendedoras negativadas, desde que formalizem o seu negócio, se tornando Microempreendedoras Individuais (MEIs).

O pagamento do Auxílio Brasil não será suspenso com o recebimento do crédito

As empreendedoras que são beneficiadas pelo programa Auxílio Brasil não precisam se preocupar, pois não deixarão de receber o benefício após contratarem a linha de crédito de R$ 1.000 da Caixa.

Além disso, após três meses de formalização, a beneficiária estará habilitada para solicitar o crédito de antecipação de recebível e cartão de crédito da Caixa. A partir de sete meses de formalização, a profissional terá acesso ao Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que é de R$ 12 mil e, após 12 meses, as empreendedoras poderão contratar empréstimos com valores maiores, como o Pronampe.

Quem poderá solicitar o empréstimo?

Primeiramente, o crédito será disponibilizado para 30 milhões de mulheres empreendedoras. Entretanto, só poderão solicitar o empréstimo quem seguir os seguintes requisitos:

Mulheres que desejam regularizar e formalizar sua pequena empresa;

As mulheres MEI, porém que estão passando por crise financeira.

Como solicitar o empréstimo?

Para ter acesso ao crédito, a empreendedora deve seguir algumas etapas inicialmente. Nesta ordem:

Formalizar o MEI;

Realizar um curso do Sebrae;

Acessar sua linha de crédito.

O pedido para participar do Mulheres Empreendedoras deve ocorrer por meio do aplicativo Caixa Tem, atualizando a poupança social digital. No entanto, é necessário que a mulher interessada acesse o portal do Caixa Para Elas Empreendedoras para obter mais informações sobre o curso obrigatório que deve ser realizado.

Benefícios do Emprega + Mulheres

Além do microcrédito, o programa libera diversos serviços ao público feminino. De acordo com o texto aprovado, serão disponibilizados:

Suporte para prevenção e combate ao assédio sexual e outros tipos de violências que possam surgir dentro do local de trabalho;

Apoio à equidade salarial entre homens e mulheres que estão no mesmo cargo;

Extensão da licença-maternidade por mais 60 dias;

Oferta de auxílio creche;

Contribuição para a qualificação profissional às mulheres vítimas de violência doméstica.