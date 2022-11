Caixa suspende o empréstimo até dia 14

A Caixa Econômica Federal suspendeu a concessão do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil até o dia 14 de novembro. De acordo com a instituição, o crédito que começou a ser liberado no dia 11 de outubro deve voltar a ser concedido às 07h do dia 14.

Vale lembrar que a linha de crédito vem passando por algumas suspensões temporárias como ocorreu entre os dias 21 a 24 de outubro para manutenções no sistema. Além disso, no dia 24 a Caixa também realizou a suspensão cautelar com o objetivo de cumprir uma orientação do Tribunal de Contas da União (TCU).

A modalidade de empréstimo consignado

Todas as famílias que recebem o Auxílio Brasil estão aptas para solicitar o crédito consignado após o dia 14 de novembro. Nessa modalidade de empréstimo, as parcelas são descontadas diretamente do benefício social dos cidadãos, com juros que não podem ultrapassar 3,5% ao mês. Vale lembrar que o teto de juros foi definido pelo Ministério da Cidadania, no entanto, as instituições podem operar abaixo desse valor.

O texto que aprova a liberação do empréstimo para beneficiários do Auxílio Brasil afirma que o valor máximo do benefício que pode ser comprometido para o pagamento das parcelas é de 40%. Além disso, as instituições devem levar em consideração o valor real do auxílio (R$ 400).

A solicitação do empréstimo deve ser feita pelo beneficiário responsável pela família. Desse modo, o responsável precisa entrar em contato com o banco desejado e fornecer alguns dados pessoais que serão solicitados.

É importante lembrar que além da Caixa, outras instituições estão autorizadas para operar nessa linha de crédito. Sendo assim, é indicado que os beneficiários do Auxílio Brasil que desejam contratar o empréstimo entrem em contato com as instituições financeiras para analisar as condições de juros.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, mais de 18% dos beneficiários do Auxílio Brasil já solicitaram o empréstimo. Ao analisar por gênero, o desejo/necessidade de contratar a linha de crédito era maior entre mulheres (20%) do que entre os homens (15%) beneficiados pelo programa social.

Sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é um programa de transferência direta e indireta de renda, criado com o intuito de atender famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, tem direito a receber o benefício as famílias em situação de extrema pobreza, ou seja, aquelas que possuem renda mensal de até R$ 105,00 (cento e cinco reais) per capita. Além disso, em alguns casos as famílias em situação de pobreza, com renda mensal de no máximo R$ 210 por pessoa, também podem receber os recursos, desde que cumpram algumas exigências do programa.

O Ministério da Cidadania é responsável pelo gerenciamento e envio de recursos para pagamento do Auxílio Brasil. Desse modo, o referido Ministério envia os recursos para a Caixa Econômica Federal, que realiza a distribuição do dinheiro e disponibiliza canais de atendimento para os beneficiários do programa. Mais informações sobre o Auxílio Brasil podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania e da Caixa.