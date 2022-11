Caixa TEM libera crédito de até R$ 1 MIL HOJE (17/11); veja como contratar

Pessoas físicas que empreendem ou desejam empreender podem contratar o empréstimo de até R$ 1 mil do Caixa Tem. Os interessados contam com condições exclusivas.

A Caixa Econômica Federal oferece uma série de linhas de crédito aos brasileiros pessoas físicas e jurídicas. No primeiro caso, as pessoas físicas que já empreendem ou desejam empreender podem contratar um crédito de até R$ 1 mil, através do aplicativo Caixa Tem.

O chamado Crédito Caixa Tem Empreendedor PF, foi criado para apoiar pequenos empreendedores ou oferecer uma oportunidade para quem deseja iniciar um novo negócio. Como mencionado, pela modalidade é possível solicitar até R$ 1 mil, com condições de parcelamento e juros acessíveis.

Veja mais detalhes sobre o empréstimo a seguir!

Caixa Tem libera empréstimo de R$ 1 mil: como contratar

Os interessados contam com as seguintes condições do crédito: taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e prazo de pagamento em até 24 meses. Além disso, para eles a contratação ocorre pelo aplicativo, no entanto, para isso é necessário atualizar os seus dados.

Veja como atualizar o aplicativo:

Vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Tenha em mãos documentos de identificação com foto, RG ou CNH; Faça o login usando o número do seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção “Atualize seu Cadastro”; Para confirmar, clique em “Entendi, vamos começar”; Verifique se seu endereço está correto e atualizado, estando tudo certo, confirme clicando em “Sim”; Caso os dados não estejam corretos, edite com as informações atualizadas; Na sequência, informe o local onde nasceu e depois responda algumas perguntas que aparecerá na tela; Feito isto, clique em “Próximo”; Verifique os dados informados e toque em “Continuar”; Por fim, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento.

Agora, confira como contratar o crédito:

Feita a atualização, acesse a página inicial do aplicativo; Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Quem está com o nome sujo pode solicitar o empréstimo? Sim. O cidadão que está negativado pode solicitar o crédito para pessoas físicas. A única exigência é não dever mais de R$ 3 mil.