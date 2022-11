Caixa Tem: Saiba como atualizar seu cadastro de forma rápida

O Caixa Tem foi criado pela Caixa Econômica Federal e vem sendo muito investido pela instituição nos últimos meses. No entanto, para desfrutarem de todos os serviços e demais novidades da poupança social digital, os correntistas devem manter a plataforma atualizada.

Como atualizar o cadastro no Caixa Tem?

Primeiramente, para atualizar os dados é necessário estar conectado à internet e ter um documento com foto em mãos para iniciar a atualização cadastral.

Abra o app Caixa Tem; Em seguida, vá em “Atualize o seu cadastro”. Se estiver com os documentos em mãos, clique em “Entendi, vamos começar”, na outra tela; Agora informe se o seu endereço permanece o mesmo em “Sim, está correto” ou caso tenha se mudado em “Meu endereço mudou”; Feito isto, informe a sua nacionalidade e toque em “Próximo”; Na próxima tela, toque em “Entendi, vamos lá” para responder as questões referente a renda. Após preencher um questionário, clique em “Próximo” para ir para outra tela; Na sequência, confirme os dados preenchidos e toque em “Confirmar”; Para finalizar, em “Continuar” e selecione o tipo de documento que você vai enviar. Feito isto, siga as instruções e envie as imagens solicitadas.

Feita a atualização do Caixa Tem, o aplicativo terá um período de até 48 horas para desbloquear os recursos da conta digital. Basta verificar as notificações enviadas pelo aplicativo no e-mail. Caso isso não ocorra, vá até uma agência e peça para autorizarem o dispositivo.

Cartão de crédito diretamente no aplicativo

A Caixa Econômica Federal já deu início a liberação dos cartões de crédito por meio do Caixa Tem. Os usuários do aplicativo já podem solicitar a ferramenta e realizar compras à vista ou parceladas.

O Caixa Tem foi criado no ano passado para realizar os repasses das parcelas do Auxílio Emergencial. Entretanto, com o passar dos meses a plataforma foi sendo ampliada pela instituição e hoje disponibiliza serviços bancários.

Dentre as opções, está o mais novo lançamento, o cartão de crédito. Com o produto é possível fazer compras à vista ou parceladas, sendo que o pagamento à vista ocorre em até 40 dias corridos sem cobrança de juros.

Nas compras parceladas, os pagamentos podem ser efetuados com ou sem juros, a depender das condições oferecidas pelo estabelecimento da compra. Todavia, como qualquer outra espécie de cartão, a compra parcelada compromete o limite de crédito.

Vale ressaltar que o cartão de crédito do Caixa Tem não possui anuidade. Os clientes ainda podem ter dois cartões adicionais, podendo ser solicitados no próprio aplicativo para qualquer dependente do titular.

Além disso, a ferramenta pode ser utilizada tanto no Brasil quanto no exterior. Contudo, ainda é possível fazer compras em lojas físicas e virtuais. No segundo caso, um cartão digital pode ser gerado na própria plataforma.

A cada compra, um novo código de segurança é gerado no aplicativo. Para mais informações sobre o produto, basta acessar o aplicativo Cartões Caixa. Para finalizar, os clientes ainda podem desfrutar dos descontos da campanha “Vai de Visa”.

Para solicitar a ferramenta, basta os clientes atualizarem a conta e os dados cadastrais no aplicativo do banco. Essa opção está disponível no ícone Cartão CAIXA Tem. No mais, a fatura pode ser consultada na plataforma Cartões CAIXA, podendo ainda ser enviada por e-mail.