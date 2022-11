Caixa: Veja como tomar até R$ 2,5 mil emprestado pelo consignado do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal começou a ofertar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil no dia 11 de outubro. Até o momento, o valor médio das operações é de R$ 2.500.

Os beneficiários do programa social podem comprometer até 40% do seu benefício, o que corresponde a uma parcela máxima de R$ 160 por mês. Os juros aplicados são de 3,45% ao mês, e é possível parcelar a dívida em até 24 vezes.

Quais bancos oferecem o empréstimo?

Atualmente, os bancos que estão oferecendo o empréstimo são:

Caixa Econômica Federal, com juros de 3,45% ao mês;

Pintos S/A Créditos, com juros de 2,89% ao mês;

QI Sociedade de Crédito S/A, com taxas de 3,39% ao mês;

Banco Pan, para quem já tinha feito um pré-cadastro.

Como solicitar o empréstimo consignado pela Caixa?

Quem tem interesse em solicitar o crédito consignado do Auxílio Brasil, basta ter uma conta poupança digital no Caixa Tem e corresponder aos seguintes critérios básicos do serviço:

Estar recebendo o benefício há mais de 90 dias;

Não ter data de término do recebimento do benefício;

Não ter deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania.

Conferindo a estes requisitos, basta seguir os passos abaixo para fazer a solicitação:

Acesse o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS); Clique em “Empréstimo”; Selecione as opções de parcelamento do consignado; Escolha se você deseja realizar o empréstimo com ou sem seguro; Clique nas caixas para autorizar os termos de contrato necessários; Informe a senha; Aguarde a análise de 48 horas; Caso esteja tudo certo, a Caixa vai depositar o valor diretamente na conta do Caixa Tem.

Vale ressaltar que o crédito também pode ser contratado nas agências da instituição financeira. Basta ir presencialmente ao banco e apresentar os documentos necessários.

Como movimentar o Auxílio Brasil no Caixa Tem?

Existem várias maneiras de movimentar o benefício do Auxílio Brasil pelo Caixa Tem. No entanto, pensando sobre as maneiras mais práticas de ter o dinheiro em mãos, veja como fazer o Pix pela plataforma:

Acesse o app Caixa Tem e faça o login; Na tela principal, selecione a opção PIX; Em seguida, vá para a opção “Pagar”; Na tela seguinte, defina se você quer fazer a transferência por QR Code ou pela chave Pix; Se escolher QR Code será preciso utilizar a câmera, mas ao selecionar a chave Pix, defina qual tipo será: telefone, e-mail, CPF, CNPJ ou chave aleatória; Insira a informação da chave Pix e o valor a ser transferido; Verifique se os dados preenchidos estão corretos e depois clique em “Sim, digitar senha”; Insira sua senha do Caixa Tem e pronto! Aguarde a transferência ser concluída.