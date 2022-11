calendário de dezembro vai começar mais cedo

Os pagamentos de novembro do Auxílio Brasil ainda não chegaram ao fim, mas as liberações do benefício em dezembro já estão com as datas oficialmente confirmadas. O Ministério da Cidadania já adiantou que os repasses do próximo mês devem começar no dia 12, ou seja, com um sistema diferente do que foi visto nos meses anteriores.

Oficialmente, o Auxílio Brasil é um programa social pago sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. É verdade que em algumas ocasiões o Ministério da Cidadania optou pela antecipação deste calendário este ano. Contudo, em condições normais, esta regra dos 10 dias úteis é a utilizada pelo sistema. A regra, aliás, vale desde o antigo Bolsa Família.

Para dezembro a regra deve mudar. No último mês do ano, as liberações do Auxílio Brasil acontecem nos 10 últimos dias úteis antes das festas de final de ano. Isto acontece porque, em caso de manutenção do calendário regular, parte dos usuários receberia o dinheiro antes do natal e outra parte só depois do natal. Para evitar esta injustiça com alguns grupos, o calendário passa por uma mudança.

Este ano, os pagamentos de dezembro acontecem entre os dias 12 e 23. As demais regras seguem valendo normalmente, de modo que no dia 12 poderão receber os usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1, e nos dias seguintes o calendário segue conforme a numeração de 1 a 9 e depois o 0, que vai receber no dia 23.

Veja com fica o calendário de dezembro

12 de dezembro: Usuários com NIS final 1

13 de dezembro: Usuários com NIS final 2

14 de dezembro: Usuários com NIS final 3

15 de dezembro: Usuários com NIS final 4

16 de dezembro: Usuários com NIS final 5

19 de dezembro: Usuários com NIS final 6

20 de dezembro: Usuários com NIS final 7

21 de dezembro: Usuários com NIS final 8

22 de dezembro: Usuários com NIS final 9

23 de dezembro: Usuários com NIS final 0

O que fazer para entrar no Auxílio em dezembro?

Talvez mais importante do que saber quando os pagamentos do Auxílio devem acontecer em dezembro, é saber se você estará entre os usuários que devem receber o benefício em dezembro. Esta é uma preocupação válida para milhares de pessoas.

Se você nunca recebeu nenhuma parcela do Auxílio Brasil e deseja entrar no programa em dezembro, lembre-se de que é necessário entrar no sistema do Cadúnico. Quem já está neste sistema e nunca recebeu, precisa checar se as informações estão atualizadas.

Se você já está dentro do Auxílio Brasil e está recebendo o benefício em novembro, também deve se preocupar em manter as informações do seu Cadúnico atualizadas. Assim, você corre menos riscos de ser excluído do projeto.

Calendário não foi antecipado em novembro

Para este mês de novembro, o Governo Federal chegou a sinalizar que poderia antecipar os pagamentos do Auxílio Brasil. No entanto, o Ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento mudou de ideia e decidiu manter o calendário regular.

Assim, segue valendo a ideia de que os pagamentos que começaram no último dia 17, devem seguir normalmente até o dia 30. Veja abaixo o calendário regular para este mês:

17 de novembro: Usuários com NIS final 1

18 de novembro: Usuários com NIS final 2

21 de novembro: Usuários com NIS final 3

22 de novembro: Usuários com NIS final 4

23 de novembro: Usuários com NIS final 5

24 de novembro: Usuários com NIS final 6

25 de novembro: Usuários com NIS final 7

28 de novembro: Usuários com NIS final 8

29 de novembro: Usuários com NIS final 9

30 de novembro: Usuários com NIS final 0