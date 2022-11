Foto: Acervo Pessoal

O Terreiro do Gantois lamentou a morte de Gal Costa, aos 77 anos, nesta quarta-feira (9). A cantora era adepta do candomblé e filha de santo do Terreiro, em Salvador.

A nota foi assinada pela yalorixá da casa, Mãe Carmen, onde expressam o pesar pela morte da cantora. No texto, Gal foi chamada de Ègbon Gal Costa de Omolu.

“É com profunda consternação que a Associação de São Jorge Ebé Oxossi e o Terreiro do Gantois informaram o retorno ao Òrun da Sra. Maria da Graça Costa Penna Burgos, Ègbon Gal Costa de Omolu”, começa a nota.

O texto destaca que a Gal deixará saudades em todos, mas que o caminho espiritual da cantora será de luz.

“O retorno de Ègbon Gal Costa à essência deixará saudade em nós todos(as), mas temos a certeza de que seu caminhar no plano espiritual será de Luz e nos braços de Olórun”, afirma.

O texto lembra ainda que Gal Costa foi inciada por Mãe Menininha, yalorixá mais famosa da Bahia, que comandou o terreiro entre 1922 e 1986.

“Inicada por ãe Menininha, Ègbón Gal Costa brilhou em sua vida inteira transmitindo amor, alegria, consciência humana e solidariedade através de sua arte, bem como por sua devoção aos Orixás e ensinamentos adquiridos na sua vida religiosa. Seu carinho e admiração pelo Terreiro do Gantois são exemplos a serem seguidos por todo(as) Filhos(as) de Santo da Casa”, diz a nota.

Nos stories, também foi prestada uma homenagem para Gal Costa.

“Calou-se a Mãe de todas as vozes. Calou-se o Encontro Sagrado do Silêncio com a Voz. O Ilé Ìyá Omí Asé Ìyámassé (Terreiro do Gantois). Perde sua filha, que vai de encontro com teus ancestrais. Calou-se a filha de Obálúáàíyé.. Descanse nos braços do Velho Órìsà Maria da Graça Pena Burgos, Òlúwáíyé Áfónmàn, Gal Costa”, finalizou.

