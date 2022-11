Câmara de São Cristóvão do Sul – SC abre Concurso público

Edital oferta vagas de nível médio e superior no legislativo municipal e salários de até R$ 3.358,35

A Câmara Municipal de São Cristóvão do Sul/SC faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Agente Administrativo (1 vaga); Assistente Legislativo (1 vaga); e Contador (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.718,66 a R$ 3.358,35, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 29 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Acesse Concursos . O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 23 de novembro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos, e legislação. As avaliações serão realiazadas no dia 18 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 01/2022

