Câmara Municipal de Içara – SC abre Processo seletivo para fundamental e médio

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Içara abre novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental e médio no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar legislativo e agente de apoio. Os salários oferecidos variam entre R$ 2.985,89 a R$ 3.583,05, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 22 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Unesc. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação municipal e conhecimentos específicos. As avaliações serão realiazadas no dia 11 de dezembro de 2022.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar Legislativo: Atividades de caráter burocrático, de complexidade mediana, tais como digitação e escrituração de atas, livros, ofícios, registros e outros, a fim de atender as necessidades do Poder Legislativo. Lavrar as atas das sessões plenárias e das comissões. Auxílio ao serviço de apoio ao processo legislativo. Auxílio no recebimento, despacho e arquivamentos de documentos e arquivos diversos. Organizar, controlar e executar a publicação de informações e publicações legais em portais e diários oficiais, seja de forma impressa ou eletrônica. Outras atividades inerentes ao cargo, determinados pela autoridade superior.

Agente de Apoio: Atividades que consiste na limpeza interna e externa da Câmara, execução dos serviços de copa e cozinha, providenciando o material e produtos necessários, para manter as condições de conservação e higiene requeridas. Outros serviços braçais gerais e de apoio de menor complexidade inerentes ao cargo determinado pela autoridade competente.

EDITAL nº 04/2022

